Industriales proponen un nuevo modelo económico para el bien común

Taveras Guzmán hizo sus planteamientos en la conferencia “Una Economía para el bien de todos”, que dictó en el centro UASD-San Cristóbal, y que fue recogida en un comunicado.

El presidente de la Aneih afirmó que la economía local y la toma de decisiones sobre la producción y distribución de la riqueza “están concentradas en poquísimos sectores económicos y en una parte de la dirigencia política que se ha hecho multimillonaria a costa de la corrupción y el empobrecimiento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas”, de acuerdo con la información.

El dirigente empresarial afirmó que a los dominicanos les conviene pensar y poner en marcha una nueva concepción de la economía “para el bien de todos”, porque en el modelo actual de crecimiento no se está traduciendo en creación de empleos de calidad, reducción de la pobreza, fortalecimiento del aparato productivo ni en aumento de las exportaciones.

“Si la economía no nos sirve a todos, no sirve. No podemos ni merecemos continuar engañándonos con datos de un crecimiento económico vacío, que no se refleja en la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas”, apuntó.

En la propuesta elaborada en base a estudios técnicos realizados por la Aneih y organismos internacionales, Taveras Guzmán plantea la ejecución de un proceso de aceleración productiva, a través de una amplia política de incentivo y apoyo para las empresas agropecuarias y agroindustriales, en coordinación con la redefinición del turismo, las zonas francas y el sector financiero.

