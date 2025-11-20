Industriales del Cibao favorecen reformas económicas en la RD
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) consideró no necesario que en la República Dominicana se avance hacia “una agenda de reformas que alinee el marco fiscal, eléctrico, de infraestructura y talento humano con las demandas actuales del sector productivo”.
Al encabezar el almuerzo mensual de la entidad, su presidente, Luis José Bonilla Bojos, sostuvo que avanzar hacia un marco fiscal moderno implica la mejora del sistema eléctrico, la eficiencia del gasto público y políticas orientadas a fortalecer la productividad industrial.
Opinó que una mayor coherencia entre estos elementos permitiría liberar recursos estratégicos, atraer inversión y consolidar la capacidad productiva de la región.
Además, destacó la necesidad de continuar impulsando sectores como la agroindustria y la manufactura avanzada.
Enfatizó que la competitividad depende de infraestructura ejecutada con visión de largo plazo. En ese sentido, reiteró la necesidad de dar prioridad a la autopista del Ámbar y otros proyectos viales así como de obras hídricas y de saneamiento.
Anunció que en 2026 AÍREN trabajará en un “Mapa de Necesidades de Talento Industrial del Cibao”, en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) e INFOTEP, para identificar brechas críticas y orientar la formación técnica de la región.
MINISTRO DE HACIENDA ORADOR PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, fue el orador principal del evento. Llamó al país a evitar el pesimismo económico y destacó que “la República Dominicana avanza hacia el grado de inversión porque ha demostrado estabilidad, disciplina macroeconómica y resiliencia en un entorno global retador”.
Subrayó que los fundamentos económicos se mantienen sólidos gracias a reservas internacionales robustas, un sistema financiero estable y sectores externos dinámicos.
ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
Durante el almuerzo, la AIREN reconoció al profesor Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, y a la vicepresidenta Raquel Peña.
A Santos Badía entregó una placa por su contribución decisiva al fortalecimiento de la formación técnica en la República Dominicana mientras que a Peña por su respaldo permanente al desarrollo industrial y su compromiso con los intereses productivos de la Región Norte.
of-am-sp
Bajar ministerios a 12
Bajar miembro del mide a 30,000 mil hombres
Eliminar más de 100 instituciones con duplicidad de funciones
Eliminar todas las botellas.
Eliminar personal de más en la administración publica
Eliminar en total publicidad gubernamental
La principal reforma económica de la republica dominicana tendría que ser
Fijar
salario mínimo en 150 dolares
Salario maximo en 8,000 dolares
Valorizar el peso a una tasa de
7.90 para compra
8.00 para venta
Tasa monetaria a 8%
Ajustar los salarios
Cobrar impuesto sobre la renta de 8% a todos los salarios mínimo y máximo
Bajar itebis a 8%
Eliminar todas las exenciones fiscales y arancelarias, indexar los salarios de los trabajadores, tecnicos y profesionales, ajustar los salarios cada 6 meses acorde con la tasa de inflacion, ya que en Rep. Dominicana el regimen salarial es el mas bajo y grotezco de America Latina, reducir la burocracia innecesaria y eliminar la Liga Municipal Dominicana y la mojiganga llamada distritos municipales, eliminar al menos 5 ministerios inservibles.
Que me importa los empresarios, nosotros somos el pueblo y cuando la hagan saliremos a las calles a protestar. No más impuestos. Si Luis quiere terminar bien, que no invente con eso. Que se lo quiten a los ladrones y ir han desfalcado el país