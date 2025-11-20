Industriales del Cibao favorecen reformas económicas en la RD

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS – La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) consideró no necesario que en la República Dominicana se avance hacia “una agenda de reformas que alinee el marco fiscal, eléctrico, de infraestructura y talento humano con las demandas actuales del sector productivo”.

Al encabezar el almuerzo mensual de la entidad, su presidente, Luis José Bonilla Bojos, sostuvo que avanzar hacia un marco fiscal moderno implica la mejora del sistema eléctrico, la eficiencia del gasto público y políticas orientadas a fortalecer la productividad industrial.

Opinó que una mayor coherencia entre estos elementos permitiría liberar recursos estratégicos, atraer inversión y consolidar la capacidad productiva de la región.

Además, destacó la necesidad de continuar impulsando sectores como la agroindustria y la manufactura avanzada.

Enfatizó que la competitividad depende de infraestructura ejecutada con visión de largo plazo. En ese sentido, reiteró la necesidad de dar prioridad a la autopista del Ámbar y otros proyectos viales así como de obras hídricas y de saneamiento.

Anunció que en 2026 AÍREN trabajará en un “Mapa de Necesidades de Talento Industrial del Cibao”, en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) e INFOTEP, para identificar brechas críticas y orientar la formación técnica de la región.

MINISTRO DE HACIENDA ORADOR PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, fue el orador principal del evento. Llamó al país a evitar el pesimismo económico y destacó que “la República Dominicana avanza hacia el grado de inversión porque ha demostrado estabilidad, disciplina macroeconómica y resiliencia en un entorno global retador”.

Subrayó que los fundamentos económicos se mantienen sólidos gracias a reservas internacionales robustas, un sistema financiero estable y sectores externos dinámicos.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS

Durante el almuerzo, la AIREN reconoció al profesor Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, y a la vicepresidenta Raquel Peña.

A Santos Badía entregó una placa por su contribución decisiva al fortalecimiento de la formación técnica en la República Dominicana mientras que a Peña por su respaldo permanente al desarrollo industrial y su compromiso con los intereses productivos de la Región Norte.

of-am-sp