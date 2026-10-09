Industria farmacéutica respalda la autonomía de DIGEMAPS

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SANTO DOMINGO.– La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) respaldó el proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados que propone convertir a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) en un ente público descentralizado.

La organización consideró que la iniciativa representa un avance para fortalecer la protección de la salud pública y mejorar las condiciones de competitividad de la industria farmacéutica nacional.

INFADOMI señaló que la autonomía técnica, operativa y financiera de DIGEMAPS constituye una aspiración que el sector ha promovido durante los últimos seis años, con el propósito de dotar al organismo de mayores capacidades para ejercer sus funciones de evaluación, inspección y control sanitario.

La presidenta ejecutiva de la entidad, Patricia Mena Sturla, sostuvo que fortalecer la institución no implica reducir los controles, sino garantizar una autoridad reguladora con capacidad técnica y recursos suficientes para verificar la calidad y seguridad de los productos.

MAYOR CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN

La asociación explicó que DIGEMAPS supervisa medicamentos, alimentos, bebidas, dispositivos médicos, cosméticos y productos de higiene personal y del hogar, por lo que desempeña un papel fundamental en la protección de los consumidores.

Según INFADOMI, la autonomía financiera propuesta permitiría mejorar la infraestructura tecnológica, los laboratorios, la capacidad de inspección y los procesos de evaluación y registro sanitario.

IMPULSO A LAS EXPORTACIONES

INFADOMI indicó que la industria farmacéutica dominicana abastece aproximadamente el 70 % del consumo privado de medicamentos del país y ha invertido más de US$300 millones en modernización tecnológica y estándares de calidad durante los últimos cinco años.

Actualmente, el sector exporta alrededor del 15 % de su producción y aspira a ampliar su presencia internacional mediante una mayor confianza regulatoria y el reconocimiento de la autoridad sanitaria dominicana.

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