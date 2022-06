Indígenas mexicanas retan sin zapatos a dominicanas en softbol

Acción del partido.

Tulum (México), 12 jun.- El equipo mexicano Diablillas de Hodzonot, formado por mujeres indígenas de la zona maya, enfrentaron este sábado descalzas al equipo Las Elegidas de República Dominicana en partido de sóftbol que perdieron por 8-4.

Vestidas con el hipil que usan en su vida diaria, las mexicanas pusieron folclor al jugar son zapatos y con ropa autóctona, además de que ofrecieron resistencia a las caribeñas originales de Punta Cana, que aseguraron la victoria hasta la quinta entrada.

«Es más ágil de mi parte (no usar calzado); sin zapatos corro más rápido, con tenis se me dificulta y en chanclas es lo mismo», dijo a Efe Jerónima May, defensora de tercera base, con poco más de un año jugando con las Diablillas de Hodzonot y le tomó un poco de tiempo tomar la decisión.

La experiencia de May, una veloz jugadora de menos de metro y medio de estatura, que le robó una base a la receptora dominicana, fue una de las más humanas del encuentro.

«No es fácil (jugar) porque trabajo en el hogar. Manejo la apicultura con mi esposo, de ahí nos vamos a la milpa (policultivo) que trabajamos, voy a buscar a mi niño a la escuela y preparo la comida rápido porque 4:30 estoy en el campo entrenándome», señaló.

Las 14 mujeres que forman el equipo mexicano y otras tres en proceso de integración, practican el sóftbol en condiciones adversas como las de Jerónima May; combinan su pasión con el deporte con varias actividades productivas que les permiten salir adelante.

«Me va bien porque en cada partido salgo a demostrar lo que puedo hacer» dijo May al referirse al encuentro amistoso.

Para llegar a la pequeña población rural de Hodzonot, ubicada a más de una hora de camino de Tulum, uno de los destinos turísticos más famosos de la Riviera Maya, hay que trasladarse a la comunidad de Cobá, donde se ubica una importante zona arqueológica y de ahí tomar caminos rurales.

Este sábado el encuentro transcurrió a más de 40 grados celsius de temperatura.

of-am