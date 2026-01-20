Indican provincias con mayores arrestos por Migración en RD

SANTO DOMINGO. – Las provincias de Santo Domingo y San Juan de la Maguana registraron el mayor número de extranjeros detenidos en condición de irregularidad por la Dirección General de Migración (DGM) el pasado jueves 15 de enero.

Resultaron arrestados 1,244 en situación migratoria irregular y se deportaron 1,335, por actuaciones directas de los agentes de la DGM.

De los 865 apresamientos por la DGM, unos 119 ocurrieron en operativos en la ciudad capital y 95 en San Juan.

Le siguen en cantidad, Mao y Santiago Rodríguez con 75, Dajabón 68, Pedernales 65, Independencia-Jimaní 63. La Altagracia/ La Romana con 57 interdictados; mientras que en Monte Cristi y Barahona hubo 43 detenciones en cada localidad.

OPERATIVOS DE CONTROL

Los operativos de control abarcaron puntos estratégicos en la ciudad capital, que incluyen el Distrito Nacional y la Autopista Duarte.

Actuaron en Juan Dolio, San Cristóbal y Monte Plata (Bayaguana), en el municipio cabecero de Santiago de los Caballeros;

También La Vega (Constanza y Hermanas Mirabal); y la provincia de La Altagracia, con intervenciones en sectores como Bávaro, Verón y Villa Playwood.

También operaron en Mao, Valverde; Santiago Rodríguez; Puerto Plata (Sosúa y Cabarete); y diversas comunidades de Barahona como La Ciénaga y Enriquillo.

DETENIDAS Y ENTREGADAS

De los 1,335 deportados, la DGM instruyó la salida desde el territorio nacional y por los puestos fronterizos de Elías Piña a 639 extranjeros irregulares, por Dajabón 433, por Jimaní 168 y por Pedernales 95.

La institución aseguró que estos procedimientos cumplen con rigor los protocolos de la Ley General de Migración No. 285-04.

Con el despliegue de estas unidades en el país, la DGM ratifica su rol de mantener una vigilancia constante y efectiva y garantiza que el flujo migratorio en la República Dominicana esté bajo estricto control y orden.

