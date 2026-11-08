Incendio afecta la azotea del Centro Otorrinolaringología

Santo Domingo, 8 nov.- Un incendio consumía este domingo una planta eléctrica instalada en la azotea del Centro Médico de Otorrinolaringología, en la avenida 27 de Febrero, confirmó el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

El fuego, de acuerdo a las informaciones preliminares, se desató tras una explosión y está bajo control.

Los bomberos informaron a medios que pacientes y personal de salud fueron evacuados, mientras sus unidades luchan contra el incendio.

Al lugar también se presentaron unidades de la Policía Nacional, del Sistema Nacional de Seguridad y Emergencia 911 y de la Defensa Civil.

El Sistema de Seguridad y Emergencia utiliza drones para ofrecer apoyo logístico a las unidades de los bomberos.

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