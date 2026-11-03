Inauguran un cuartel PN en zona turística de Juan Dolio

SAN PEDRO DE MACORÍS, 2 de noviembre.- Con una inversión de más de RD$55 millones. la Policía Nacional inauguró un cuartel en el municipio Guayacanes, en la zona turística de Juan Dolio, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de la población.

La obra, que beneficiará directamente a 2,490 habitantes, cuenta con espacios destinados a la recepción de denuncias, investigaciones criminales, atención especializada de familia, oficinas administrativas, sala de juntas, dormitorios para los agentes y celdas independientes para hombres y mujeres.

Estas instalaciones permitirán optimizar las operaciones policiales y brindar una atención más organizada y oportuna a la ciudadanía, dice una nota de prensa de la Policía Nacional.

Señala que la Dirección de Desarrollo Provincial tuvo a su cargo la remodelación integral del Departamento Sgto. Roberto Mercedes, la cual incluyó la renovación de los sistemas eléctricos y sanitarios, pisos, puertas, ventanas, techos y otras áreas de la edificación.

El recinto dispone ahora de ocho oficinas administrativas, espacios independientes para la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), cinco dormitorios, baños y celdas equipadas, una cocina equipada y un comedor amueblado.

En sus áreas exteriores se construyeron aceras, contenes, una verja perimetral y un parqueo asfaltado con capacidad para 41 vehículos.

Esta obra forma parte de las iniciativas que ejecuta la institución bajo la dirección de José Andújar, orientadas a mejorar las infraestructuras de servicios públicos y contribuir al bienestar de las comunidades en todo el territorio nacional.

sp-am