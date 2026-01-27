Inauguran sede Procuraduría contra la Trata de Personas RD

La PETT y la Uitimc operarán desde un edificio ubicado en la calle Roberto Pastoriza número 2, casi esquina José Ortega y Gasset, en el sector Naco, del Distrito Nacional, indicó este martes la Procuraduría en un comunicado de prensa.

«La inauguración de estas modernas instalaciones para la Procuraduría Especializada contra el Tráfico y Trata de personas y la Uitimc marca un punto de inflexión. La migración ilegal, y más oscuramente la comercialización de seres humanos, representa hoy uno de los desafíos más importantes para nuestra seguridad y defensa como también para las condiciones de vida de millones de dominicanos», señaló en la apertura de las instalaciones la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

Berenice destacó que la nueva sede tiene como «objetivo esencial cerrar las brechas de la impunidad».

«El cambio de paradigma tiene que ser urgente e inmediato», indicó la procuradora general.

Asimismo, reiteró que la Procuraduría quiere ser un modelo internacional en el combate «eficiente» de este tipo de delitos, para lo que cuenta con la aprobación en el Consejo Superior del Ministerio Público para la implementación de un nuevo modelo operativo de investigación, riguroso y científico.

«Estos delitos tienen nuevas amenazas, nuevas manifestaciones. Hoy los depredadores actúan detrás de pantalla. La ciber trata y el ciber tráfico nos plantean desafíos tecnológicos que en estas nuevas instalaciones nos permitirán enfrentar con mucha mayor eficiencia», detalló Berenice.

«Quienes se lucran del dolor ajeno, quienes comercializan con necesidades humanas, funcionan como verdaderas corporaciones criminales. Por esta razón hemos transformado nuestra estrategia. No perseguimos a personas en solitario. Combatimos el crimen organizado transnacional», explicó.

Berenice señaló que «no habrá escapatoria para quienes incurran en el delito de trata y tráfico de personas».

Por su parte, la procuradora de corte Yoanna Bejaran, titular de la PETT y de la Uitimc, indicó que esta última institución opera como una unidad élite que estará integrada por miembros de distintas agencias de inteligencia y seguridad del Estado seleccionados por el Ministerio Público.

