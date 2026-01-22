Inauguran exposición “Jardines de la Reina”, mirada al turismo»

Joseě Oscar Orsini Bosch, Gibel Orsini de Jimeěnez, Noel Loěpez y Joseě Alejandro Aělvarez.

SANTO DOMINGO. – Con la presencia de invitados especiales, representantes del sector ambiental y amantes de la fotografía, quedó inaugurada la exposición fotográfica “Jardines de la Reina: Refugio de los arquitectos invisibles del mar”, del fotógrafo y camarógrafo submarino cubano Noel Enrique López Fernández, en el centro comercial Galería 360.

La muestra, patrocinada por la Compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas, propone un recorrido visual por uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del Caribe y destaca la experiencia de Cuba en la gestión sostenible de sus recursos marinos, integrando arte, ciencia y conservación. A través de impactantes imágenes submarinas, la exposición evidencia cómo un modelo de turismo de inmersión responsable con tiburones y otras especies, basado en criterios científicos y éticos, puede coexistir con la protección ambiental y generar beneficios económicos significativos.

Durante la inauguración, se destacó que las imágenes documentan la experiencia del archipiélago Jardines de la Reina, donde el turismo de buceo genera millones de dólares anuales y sostiene numerosos empleos, demostrando que la conservación de la naturaleza no solo es una decisión ética, sino también una estrategia económicamente viable. En ese contexto, la exposición invita a reflexionar sobre el potencial de replicar este modelo en la República Dominicana.

El autor de la muestra, Noel Enrique López Fernández, jefe del Centro de Buceo de Jardines de la Reina desde 1996, compartió parte de su trayectoria profesional y la motivación detrás de la exposición. “Esta muestra nace de muchos años de trabajo bajo el agua y de una motivación profunda por interpretar y mostrar los valores que existen en el océano. Mi intención es demostrar que, con un manejo adecuado, es posible proteger y conservar los recursos marinos para las generaciones futuras”, expresó.

Por su parte, el ingeniero José Óscar Orsini Bosch, presidente de la Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas y principal patrocinador de la actividad, resaltó la importancia del mensaje que transmite la exposición. “Jardines de la Reina es una prueba concreta de que el turismo responsable puede generar empleo, riqueza y conocimiento, al tiempo que protege uno de los patrimonios marinos más valiosos del Caribe. La República Dominicana tiene el potencial para desarrollar modelos similares si se apuesta por una visión de desarrollo sostenible”, afirmó.

Por su parte, José Luis Gerhartz, Secretario del Corredor Biológico del Caribe, explicó cómo desde esta iniciativa regional se promueve la conectividad ecológica y la cooperación entre países del Caribe, entendiendo la conservación como un eje estratégico para la resiliencia climática y el desarrollo sostenible de la región.

La exposición fue curada por José Alejandro Álvarez, fotógrafo subacuático con más de tres décadas de experiencia, quien señaló que las imágenes seleccionadas buscan educar, sensibilizar y enamorar al espectador, mostrando un Caribe que hoy solo sobrevive en contados espacios protegidos.

La exhibición estará abierta al público desde el 16 de enero y durante todo el mes de febrero de 2026 en el pasillo Sur del centro comercial Galería 360, como una invitación a contemplar la magnitud de la vida marina que puede florecer cuando la conservación se convierte en prioridad y a imaginar nuevas posibilidades para el desarrollo de un turismo marino sostenible en el país.

