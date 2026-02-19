Inauguran exposición Caos & Equilibrio de Máximo Caminero

Máximo Caminero, María del Carmen Ossaye, Amada Martínez, Mario Martínez y Ramón Ernesto Morales.

SANTO DOMINGO. – Con el auspicio de Autozama, Mercedes-Benz, el artista dominicano Máximo Caminero inauguró su exposición “Caos & Equilibrio”, espacio para el diálogo sobre la identidad, la transformación social y las dinámicas que moldean la sensibilidad moderna.

La ceremonia de apertura fue presidida por Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama SAS; Mario Martínez, empresario y coleccionista de arte; Caminero, Amanda Martínez, curadora de la muestra; y María del Carmen Ossaye, asesora.

En su discurso, Morales destacó que para Autozama es un verdadero honor abrir sus puertas para celebrar el talento, la sensibilidad y la visión artística de Caminero (1962), con una trayectoria nacional e internacional de cinco décadas.

“El arte tiene la capacidad de inspirarnos, de invitarnos a reflexionar y de conectar nuestras emociones más profundas, y hoy tenemos el privilegio de vivir esa experiencia a través de su obra”, señaló.

“En Autozama creemos en el poder de la creatividad como motor de innovación y de transformación», indicó.

CAMINO ANDADO POR EL PINTOR

A seguidas, Caminero explicó pormenores de su labor artística, conocida en exposiciones personales y colectivas y en colecciones privadas de Europa, Estados Unidos y el Caribe.

“Aquí podrán ver ¨algo¨ de esa evolución humana, carnal, espiritual, esotérica y ´especuladora´, del camino andado desde que era un adolescente con pajas en la cabeza hasta el ser humano que soy hoy… más perdido que antes”, explicó.

Para Martínez, curadora de “Caos & Equilibrio”, las 25 obras presentadas proponen una exploración profunda de las tensiones que habitan la experiencia humana.

“Caos & Equilibrio” estará abierta al público de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados hasta las 2:00 p.m., en el Museo Autozama, ubicado en la avenida Winston Churchill número 235, Ensanche Paraíso.

agl/of-am