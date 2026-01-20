Inauguran este sábado techado EVOCARR; costó $152 millones

SAN CRISTÓBAL.- El techado de la Escuela de Voleibol Carlos Ruiz (EVOCARR) ,ubicado en el sector de Madre Vieja Norte, será inaugurado este sábado, a partir de las 3:30 de la tarde.

La moderna instalación fue construida con coste de 152 millones de pesos, de los cuáles 31 millones fueron aportados por la Presidencia de la República.

La inauguración será con una misa que será oficiada por monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de la diócesis Bani-San Cristóbal.

Diez años transcurrieron desde el inicio de los trabajos y que culminaron en el 2025.

Carlos Ruiz, presidente-fundador del proyecto deportivo agradeció al secretario general, David Dionicio la visión y persona clave en todo el trayecto de la construcción del recinto deportivo.

También al presidente de la República, Luis Abinader Corona, por la instalación del techo de la cancha que fue un paso fundamental en la terminación de la obra.

En rueda de prensa, Ruiz destacó además los aportes del ministro de Deportes Kelvin Cruz con la donación de la verja perimetral y la energía eléctrica, mientras Cristóbal Marte y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA), obsequiaron el piso, equipamiento fundamental para la práctica, quienes están invitados a la actividad cristiana.

Resaltó el apoyo de todas las empresas y personas que colaboraron en el desarrollo y puesta en funcionamiento de la estructura.

Ruiz expresó que junto al equipo coordinador decidieron realizar el acto religioso para agradecer a Dios la culminación exitosa de la instalación que ha formado por tres décadas cientos de jóvenes.

Al evento religioso fueron invitados el alcalde Nelson de la Rosa; el senador Gustavo Lara; la gobernadora civil Pura Casilla y el administrador de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar.

También diputados y concejales, las alumnas de la EVOCARR junto a sus padres.

Asimismo, directivos de la Cámara de Comercio y el Consejo Empresarial de San Cristóbal.

También las exalumnas Juana Saviñón, Carmen Caso y Cindy De León, jugadoras olímpicas y mundialistas, familiares, colaboradores, amigos, dirigentes de asociaciones deportivas y medios de comunicación.

of-am