Inabie acuerda con suplidores acelerar entrega utilería escolar

Sede del INABIE

Santo Domingo, 22 ago (EFE).- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este viernes de que acordó con suplidores textiles y de calzados validados, acelerar la entrega de la utilería escolar a los estudiantes del sector público nacional que utilizan el uniforme oficial del Ministerio de Educación, que inaugurá el año escolar 2025-2026 el próximo 25 de agosto.

A través de un comunicado, la institución señaló que para cumplir con la meta ha establecido jornadas extraordinarias de trabajo, hasta que se cumpla con la entrega total de los kits.

Estas medidas fueron tomadas luego de ser consultadas con los órganos rectores: la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, para asegurar el debido proceso.

Principal prioridad

La Dirección Ejecutiva aseguró que su prioridad actual es completar la entregar de la indumentaria a la población escolar que a la fecha no la ha recibido o la ha recibido incompleta a causa de que algunos contratos de los procesos anteriores fueron cancelados por disposición de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Hasta el momento, el Inabie afirmó que ha distribuido más de 986,477 kits escolares en 3,483 centros educativos del país, lo que corresponde al 57% de la población a beneficiar.

En el mismo comunicado, la institución señaló que tras darse a conocer las dos últimas resoluciones de la DGCP que anulan varias adjudicaciones de mochilas, polocheres y pantalones, acogerá debidamente las decisiones adoptadas por el órgano rector de las compras públicas y garantizó la transparencia en el proceso.EFE

mf