Impulsan nueva Estrategia Nacional Propiedad Intelectual

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana atraviesa el momento más extraordinario y emocionante para ser ciudadano del país”, afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI), una hoja de ruta diseñada en colaboración con la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI).

La iniciativa tiene como objetivo fundamental transformar los activos intangibles en motores de competitividad e inclusión social, consolidando un modelo económico basado en el conocimiento hacia el año 2034.

Durante el lanzamiento, ante los miembros del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual (CIPI), Sanz Lovatón destacó que la propiedad intelectual ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en un eje estratégico del desarrollo sostenible, vinculando la creatividad dominicana con la competitividad global.

“Ahora nos hemos lanzado de una manera comprobada hacia la economía del conocimiento con el desarrollo de la economía naranja, la manufactura avanzada y la creación de semiconductores”, expresó.

Enfatizó, además, la urgencia de transitar hacia una estructura productiva de mayor intensidad tecnológica: «Esta estrategia es la herramienta que permitirá que el talento dominicano no solo se exporte como mano de obra, sino como propiedad, generando regalías y riqueza sostenible para nuestra nación».

Como punto de partida, el diagnóstico de la ENPI resalta un hito histórico: la salida de la República Dominicana de la «Lista de Vigilancia» del Informe 301 de Estados Unidos en 2024, un logro alcanzado tras casi tres décadas gracias a una política de observancia rigurosa contra la piratería.

La ENPI busca articular un plan de acción transversal en el ámbito de la salud y la farmacéutica, donde se persigue impulsar el patentamiento de compuestos derivados de la biodiversidad local; mientras que, en la agroindustria, la prioridad será blindar la identidad de productos autóctonos mediante el registro de Indicaciones Geográficas para rubros emblemáticos como el mango banilejo y el aguacate de Cambita. En paralelo, la economía naranja y digital contará con un escudo legal enfocado en la protección de software, videojuegos y contenido audiovisual.