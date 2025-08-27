Improvisan altar en honor a influencer dominicana «La Langosta»



NUEVA YORK.- Una semana después de la misteriosa muerte de la bailarina e influencer Ariela Mejía Polanco, conocida como La Langosta, un altar improvisado en su honor fue levantado frente a una discoteca donde trabajaba en Manhattan.

La joven de 29 años regresaba a su residencia en Nueva York en un vehículo Mercedes Benz, negro, cuando fue tiroteada.

Su cuerpo fue hallado en Cross County Parkway, en Mount Vernon. Estaba en el asiento del copiloto del vehículo, con rastros de violencia evidente y varios impactos de bala.

Las autoridades “investigan el caso como «una muerte sospechosa» y detuvieron para interrogatorio a Nata Cartier, pareja sentimental de la víctima.