Importantes atletas en el regreso de la lucha libre a R.Dominicana

SANTO DOMINGO.- La Dominican Wrestling Entertainment (DWE) regresa en grande a República Dominicana con su magno evento Desacato, informó su presidente, Rico Casanova.

En un comunicado de prensa, dice que importantes luchadores estarán presentes el domingo, 12 de marzo, a las 5:00 de la tarde, en el Pabellón de Karate, del Centro Olímpico, en Santo Domingo.

Informó que en el evento estelar y por el Campeonato Mundial de la DWE, Yankee (República Dominicana) defiende ante Jay-Cobs (Puerto Rico).

En un reto especial, Pistolero y Kat Killer se miden a Rey Kaoz y el ex WWE, Savio Vega (Puerto Rico).

Por los Campeonatos Mundiales de Parejas, Los Felino vs Bakano & Comanche vs Somos de Calle (Campeones).

En el campeonato femenino, Morena (C) se mide a Leandra, en tanto por el nacional Eclipse (C) enfrentará a Puño de Hierro Jr. y Temerario #1.

Por el Campeonato Crucero, JC Rocka defiende ante Adrián y OT Fernández. En una lucha en parejas, El Perro Loco y el ex WWE de Puerto Rico, Eddie “Primo” Colón vs Pablo Marquez y El Exótico. Dark Popi vs Americano y además otras grandes sorpresas.

