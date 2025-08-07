Imponen medidas de coerción por delitos fraude inmobiliario

Palacio Justicia de Puerto Plata.

SANTO DOMINGO. – Un Tribunal de Puerto Plata impuso medidas de coerción a tres personas investigadas por un fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados relacionados con el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.

Las evidencias del Ministerio Público prueban el delito de Jesús Aldea Abián, de nacionalidad española, al abogado Pedro Pablo Pérez, y a su esposa Griselda Antonia Calderón Taveras.

Los sancionados pagarán un millón de pesos, presentación periódica ante las autoridades, e impedimento de salida del país.

QUERELLA PRESENTADA

La acción judicial partió de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció la alteración de su firma por su entonces socio Abián en un poder general que le brindaba amplias facultades en el proyecto.

Los elementos falsos fueron utilizados para el desvío de fondos de inversionistas hacia otras dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los también imputados Pérez y Calderón Taveras.

A pesar de los pagos realizados, el plan constructivo en el municipio San Felipe, de Puerto Plata, nunca fue realizado.

VALIDAN DENUNCIA

El poder fue legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para peritaje, el cual confirmó que las rúbricas no pertenecen a Medrano Reyes, lo cual validó su denuncia.

Rosalía Vargas Gómez, fiscal investigadora del caso, continúa las diligencias para determinar la magnitud del fraude.

El caso recibió de manera preliminar la calificación jurídica de violación a los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266, y 408 del Código Penal dominicano.

agl/of-am