Imponen más de millón multas de tránsito en RD en seis meses

Santo Domingo, 29 ago (Prensa Latina) – Más de un millón de multas impuso en el primer semestre la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de República Dominicana, principalmente a motoristas sin casco protector, comunicó hoy la institución.

La información tiene relevancia en este país, con una de las tasas más altas de mortalidad por accidentes en la vía.

Durante el 2024, los accidentes de tránsito cobraron la vida de tres mil 114 personas; el 38 por ciento fueron jóvenes con edades entre 15 y 29 años, según estadísticas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), órgano consultor del Gobierno central, de las tres mil 114 muertes el 65.5 por ciento involucró a motoristas sin casco (361 mil 842 casos).

Digesett puntualizó este viernes que entre las violaciones más frecuentes en los primeros seis meses de este año también figuran conducir sin licencia o vencidas (129 mil 800), circular sin seguro (117mil 581) e irrespeto a la luz roja del semáforo (76 mil 852).

En tanto, 48 mil 795 personas fueron multadas por no usar el cinturón de seguridad, 32 mil 813 por exceso de velocidad y 22 mil 152 por el empleo del celular mientras manejaban.

Decenas de miles de conductores fueron sancionados por lanzar desperdicios desde sus vehículos, obstrucción del tránsito, manejo temerario, giros prohibidos, transitar sin luces y en vía contraria, puntualizó el organismo.

ro/mpv

PL-118