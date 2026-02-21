Imponen 20 años a uno mató muchacha y la lanzó a basurero

Pablo Andrés Payaso García (a) El Cojo, hallado culpable del homicidio de la joven María Elisabeth Reyes Martínez (Lisa).

PUERTO PLATA – Un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que, el 21 de septiembre de 2023, mató a una joven en Puerto Plata y la lanzó a un vertedero improvisado en el sector El Cupey.

El procesado, Pablo Andrés Payano García (el Cojo), fue hallado culpable de matar a María Eliza Reyes Martínez (Isa).

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Leury Virgilio Ureña Morrobel, el hoy condenado abordó a la víctima en las proximidades del parque Juan García, desde donde la trasladó a distintos puntos de la ciudad hasta llegar al sector Cofresí. En ese sitio, suministró a Reyes Martínez sustancias controladas y luego la estranguló, provocándo la muerte.

RESPONSABILIDAD PENAL

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía recolectó pruebas documentales, testimoniales y periciales que resultaron determinantes para sustentar la acusación y demostrar la responsabilidad penal del procesado.

El expediente litigado por José Martínez Montán establece que, tras cometer el crimen, Payano García trasladó el cuerpo sin vida de la víctima a un vertedero improvisado en el sector El Cupey, donde lo dejó abandonado con la intención de ocultar el crimen.

El tribunal colegiado presidido por la jueza Benecia Rojas acogió en todas sus partes la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y dictó la referida condena de 20 años de reclusión mayor, la cual deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.

