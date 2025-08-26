Imponen 10 años de prisión a un traficante de inmigrantes

La sentencia establece que Wander Lorenzo González Inoa deberá además pagar una multa de 150 salarios mínimos.

SANTO DOMINGO. – Un tribunal del distrito judicial de Santiago de los Caballeros condenó a 10 años de prisión a un individuo que traficó 33 inmigrantes indocumentados, entre ellos mujeres y niños.

La sentencia establece que Wander Lorenzo González Inoa deberá además pagar una multa de 150 salarios mínimos. Ordena también el decomiso de elementos materiales ocupados durante el proceso.

TRANSPORTE DE HAITIANOS

El 19 de abril de 2023, el ahora condenado fue arrestado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) cuando transportaba a los extranjeros, de nacionalidad haitiana, en un vehículo de su propiedad, tipo camión volteo.

Los militares realizaban labores de supervisión en el distrito municipal La Canela, de Santiago de los Caballeros, provincia homónima.

Los indocumentados estaban en la parte trasera del vehículo, cubiertos con una lona.

Tras su arresto, a González Inoa le ocuparon 44 mil pesos en efectivo y un teléfono Iphone 12, elementos integrantes de las pruebas materiales aportadas por el órgano acusador en el proceso.

SIN IDENTIDAD

El Ministerio Público probó al tribunal que las personas transportadas por el acusado no poseían documentos de identidad o migratorios.

También, que el grupo fue deportado hacia su país de origen por su condición migratoria irregular.

El fiscal Juan Osvaldo García, director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago hizo las investigaciones del caso.

González Inoa violó varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.

El traficante cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en la provincia Santiago.

of-am