Impone 20 años prisión a dos hombres por tráfico de drogas

Los condenados, José Andrés Rodríguez Guzmán y Ángelo José Rodríguez Rodríguez, integraban una estructura criminal cuyas operaciones se extendían por comunidades del norte del municipio de Santiago.

El Ministerio Público dijo en una nota que dada la multiplicidad de pruebas materiales, periciales y documentales que la Fiscalía de Santiago puso a su disposición, el tribunal condenó a Rodríguez Guzmán y a Rodríguez Rodríguez a cumplir 20 años privados de su libertad y a pagar una multa de cinco millones de pesos en favor del Estado dominicano.

La organización, dedicaba al tráfico a gran y mediana escala de drogas, operaba bajo una inusual modalidad a fin de evadir las labores de vigilancia y rastreo de la droga, que camufladas en rollos de tela.

Sobre la operación interagencial que el Ministerio Público coordinó y en la que participaron agentes antinarcóticos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la Dirección de Operaciones Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (Dotci), las autoridades lograron incautarse de 400 pacas con un peso aproximado de 2,227 libras de marihuana.

Además, se incautaron de un kilogramo de cocaína, confirmado por los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

A la estructura se le ocuparon, también, dos pistolas, una escopeta y como decenas de cápsulas de distintos calibres.

Entre las pruebas materiales había, además, prendas, dos balanzas digitales utilizadas para el pesaje de la droga, una máquina trituradora, y una máquina para empaque al vacío.