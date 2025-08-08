Implementa Rep. Dominicana plan para registro biométrico facial

El director de Migración de la República Dominicana, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y otras autoridades al término de un recorrido por la provincia de Pedernales

Santo Domingo, 8 ago (Prensa Latina) El director general de Migración de la República Dominicana, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, anunció hoy el inicio del plan piloto del sistema biométrico de reconocimiento facial en la línea limítrofe con Haití.

La información la dio a conocer al término de un recorrido por la provincia de Pedernales para supervisar los controles migratorios en los cruces formales de la frontera.

En la ocasión, Ballester precisó que dicho programa se realiza en coordinación con las autoridades locales y el apoyo de los organismos de seguridad del Estado.

Puntualizó que «una vez se instalen las herramientas tecnológicas necesarias y se coordine con la Presidencia de la República, se dispondrá la fecha para que la medida entre en ejecución de manera formal».

3O AGENTES EN PEDERNALES

El vicealmirante también indicó que en la actualidad hay 30 agentes migratorios desplegados en Pedernales (suroeste, en la frontera con Haití), una provincia con una extensión territorial amplia.

Sostuvo que durante la visita evaluó la capacidad operativa de Migración, junto con el apoyo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, para asegurar que los operativos de interdicción sean continuos.

REDUCCIÓN DE INDOCUMENTADOS

Al ser abordado por comunicadores de la zona, Lee Ballester señaló que ya se observa una reducción de indocumentados en la región, de acuerdo con un comunicado de la DGM.

Además, reiteró el llamado a los extranjeros en condición migratoria irregular a abandonar de manera voluntaria el territorio nacional porque, aseguró, las operaciones de interdicción seguirán fortaleciéndose.

Al respecto, puntualizó que con ese propósito hay 19 equipos distribuidos en igual número de provincias, y se instruye al personal necesario para cubrir las 31 del país.

Durante el recorrido, visitó las oficinas ubicadas junto al muro fronterizo que construye el Gobierno, donde se realizan los procesos, así como los terrenos donde se proyecta la construcción del nuevo centro de procesamiento de la DGM en Pedernales.

