Imitador de la historia: De Evo Morales a Túpac Katari

Prefacio

En el título que encabeza esta humilde opinión que he escrito, aparece una palabra que quiero especificar como parte del desarrollo de este trabajo que hoy presento a la consideración de los amables lectores. Ese término al que me refiero es «imitación». Como es ya mi costumbre, me gusta describir los conceptos por más sencillos que parezcan antes del desarrollo de mi exposición. En consecuencia, me pregunto: ¿Cómo definimos la palabra imitación?

La acepción imitación tiene la génesis en el concepto latino «imitatio» y la misma está muy ligada al verbo imitar. Se entiende este último a la acción que se realiza intentando copiar otra o en su defecto, tomándola como ejemplo.

En ese tenor, podemos concluir que una imitación no es más que una cosa o un acto que se encarga de copiar a otro, que en sentido general se estima y está considerado como mejor o de mucho más valor. La imitación se aplica en muchas facetas de la vida, como por ejemplo: en el séptimo arte, la música, la ropa, los alimentos, diversos productos de uso en la vida diaria y, como era obvio, hasta en el quehacer político.

Cuando se procede así, el imitador busca con eso lograr un parecido con lo original, para obtener con ello una confusión o en otro sentido, fomentar una ilusión, y de paso, lograr beneficios y posicionarse en virtud de lo que imita. Es bueno aclarar que, muchas veces no siempre se logran esos objetivos por más intentos que se hagan. Generalmente esto obedece a que, la imitación y el imitador es tan burdo, que genera el rechazo del o los interesados.

Es por eso la juiciosa frase que es atribuida a Miguel de Cervantes Saavedra que así se exresa en el cuarto capítulo de la segunda parte de su reconocido libro «Don Quijote de la Mancha (1605), cuando dice: «Nunca segundas partes fueron buenas».

Cuando una imitación la trasladamos al terreno político, ya el asunto es más serio y peligroso que las demás, en vista de que en este aspecto, se juega con el bienestar de una población de una determinada nación que, no solo repercute a lo interno sino que la misma puede extrapolarse más allá de sus fronteras.

Túpac Katari y su cerco a La Paz (El imitado)

Túpac Katari era un caudillo aymara cuyo nombre secular era Julián Apaza Nina. Fue un indígena muy bravío, el cual se caracterizó por encabezar una de las lucha más encarnizada en contra del imperio español en el Alto Perú y en esa lucha, siempre estuvo acompañado de su esposa Bartolina Sisa y de su hermano mayor, Gregorio Apaza.

Mantuvo ciertas diferencias con otro caudillo famoso como lo fue Túpac Amaru pero, al final primó la reconciliación y entendieron que el objetivo común de ambos era combatir al imperio español y liberar a los indígenas del yugo a que estaban sometidos. Eso dio paso a la lucha icónica en el año de 1781 en contra de los soldados de la Madre Patria. Al morir Túpac Amaru, Julián Apaza Nina tomó el nombre de Túpac Katari cuyo significado en la lengua aymara era: «Serpiente de sol»

La lucha indígena llegó a su clímax máximo, cuando el 13 de marzo de 1781, Túpac Katari en unión de miles de indígenas cercó a la ciudad Nuestra Señora de la Paz durante 11 meses, provocando una escasez de alimentos y de diversos productos necesarios para vivir y llevando con ello escenas de horror y desesperación a los 11 mil españoles y sus descendientes que habitaban la pequeña urbe.

No obstante ese cerco que puso de rodillas a los españoles, el 15 de noviembre de 1781, Túpac Katari, el líder emblemático de los pueblos de Bolivia, fue capturado y torturado hasta la muerte. Su lengua fue cortada para evitar que se escucharan sus últimas palabras, las cuales podían ser cruciales en un pueblo de tradición oral. Luego, su cuerpo fue desmembrado al ser tirado por caballos en direcciones opuestas. Previo a sus torturas y su muerte, pronunció una frase que la dejó plasmada en la historia de esa nación andina cuando dijo: «Hoy me matan…, pero mañana volveré y seré millones!»

Evo Morales y su cerco a la Paz (El imitador)

¿Quién iba a pensar que, después de 239 años de Túpac Katari haber realizado el cerco a La Paz como una estrategia militar en contra de los invasores de España, demostrando ser un eficiente alumno del general y filósofo chino Sun Tzu, autor del libro «El arte de la Guerra», al líder izquierdista Juan Evo Morales Ayma (de la misma etnia), iba a imitarlo pero, de una manera tan burda, soez y criminal?

En efecto, eso es lo que ha estado ocurriendo desde hace unos meses en las afueras de El Alto, en La Paz, Bolivia, por los seguidores cocaleros que siguen al exmandatario, afectando a La Paz la capital boliviana y a la región de Cochabamba. Es oportuno decir que algunos diarios de la región no le han dado cobertura a esta acción criminal de Evo Morales, quien por demás, es un fugitivo de la justicia boliviana.

Pero, muchos como yo, que observamos y les damos seguimiento a las andanzas y tropelías que cometen estos dirigentes comunistas, resentidos, corruptos, cínicos, despechados y frustrados, sí estamos pendientes de ellos y hacemos uso de la única arma que ellos le temen: denunciarlos, desenmascararlos y exponer sus fechorías a la opinión pública ya sea de manera oral, visual o escrita como es mi caso de manera modesta.

Bolivia al igual que muchas naciones en el mundo, está sufriendo los efectos directos y colaterales de una pandemia ocasionado por el virus chino de Wuhan. En muchas naciones se ha caído el turismo una fuente generadora de ingresos, las economías se han resentido, los alimentos han subido de precios y escaseados, el desempleo se ha incrementado, los negocios están de capa caída y, encima de todo eso, la crisis hospitalaria se ha tornado preocupante. En ese aspecto, han sufrido la escasez de insumos médicos, han colapsado las instalaciones ante la avalancha de contagiados y, al ser una enfermedad que ataca de manera virulenta las vías respiratorias, un importante insumo médico escasea para mantener con vida a los pacientes graves: los tanques de oxígeno y los ventiladores pulmonares.

En unas declaraciones al diario boliviano Página Siete, el representante del Ministerio de Salud en La Paz, Bolivia, René Sahonero, dijo: «Lastimosamente los hospitales de La Paz tienen oxígeno para 48 horas más. Pese a los esfuerzos que estamos haciendo, los bloqueadores (seguidores del MAS de Morales), han hecho zanjas para evitar que pasen las cisternas que cargan oxígeno para los hospitales» (cierro la cita). Como consecuencia de esta acción criminal y sin escrúpulos de parte de Evo Morales y sus apaniaguados, han fallecido unos 23 bolivianos por la falta de oxigeno en los hospitales debido a los bloqueos en las carreteras.

Al parecer, a Evo Morales en su afán y sed de volver a tener el poder que perdió, primero, por desoír al pueblo cuando en un referéndum lo rehazó. De igual manera, por tratar de imponerse a la fuerza al ser descubierto su colosal fraude en las elecciones pasadas, se creyó con la autoridad suficiente de emular a Túpac Katari y pensar que de esos «millones que lo imitarían», él era el indicado. !Tremendo error garrafal!. Los hechos y las circunstancias no son iguales y él carece de la estatura moral de ponerse la vestimenta de Túpac Katari.

En efecto, ¿porqué es más aceptable lo que hizo Túpac Katari hace 239 años con el cerco a La Paz y condenable la misma acción que ejecuta Evo Morales hoy en día? Por una sencilla y poderosa razón: Túpac Katari cercó a la Paz, pero allí habitaban los colonizadores que sojuzgaban a su pueblo junto a sus familiares y sus descendientes. En cambio, Evo Morales trata de cercar a La Paz, solo por su ambición de volver al poder y en esa misma ciudad hoy no están los colonizadores españoles, sino los bolivianos con sus familiares que de seguro y a juzgar por la acción criminal de este cínico y ambicioso líder político izquierdista en contra de sus propios compatriotas, sus vidas tienen mucho más valor que la de él, el cual les importa un bledo que muchos mueran por falta de oxígeno con tal de él revertir su actual situación política.

Ante estos hechos vandálicos y liderados por Evo Morales, yo me siento indignado como ciudadano del mundo, ante la actitud blandengue e irresponsable de la sexagésima presidenta de Bolivia Jeanine Añez Chávez, la cual no ha correspondido ante estos desmanes como las circunstancias requieren, tomando una acción militar rápida, dura y contundente. No se puede permitir que la ambición de un dirigente político prime sobre el bienestar y las vidas de los hijos del patriota Gral. José Miguel Lanza. Estas acciones criminales por parte de Evo Morales y de sus cocaleros, estoy seguro que no se le hubiera ocurrido a él en los gobiernos de René Barrientos Ortuño o del Gral. Hugo Banzer Suárez.

Los izquerdistas en todas partes y camuflados como «demócratas», son muy sensibles a la hora de reclamar derechos, libertades y saben muy bien aprovecharse de las debilidades y lagunas que existen en los gobiernos democráticos. Pero, cuando los reclamos vienen en sentido contrario y ellos son gobiernos, se tornan duros, impenetrables y toman todas las decisiones draconianas con tal de mantener el poder.

¿Se imaginan los amables lectores, que algunos disidentes cubanos se les ocurriera tratar de cercar a La Habana? ¿Qué pasaría si eso ocurriese en Caracas con la dictadura chavista? ¿O en su defecto, en la República Popular de China? ¿O más aún, en Corea del Norte propiedad de la dinastía de los Kim? En esta última, aniquilarían a la familia de los implicados hasta la tercera generación. Así de sencillos son estos regímenes socialistas. Estos actos vandálico que está cometiendo Evo Morales con la complicidad del gobierno de Argentina, que ha violado las disposiciones legales sobre el asilo político no es algo casual, sino que esta táctica obedece a los establecido por Vladimir IIyich Ulyanov «Lenín» cuando en sus obras completas, Moscú, 3ra. edición, 1935, página 199, manifestó lo siguiente:

» Hay que estar preparado para mentir, engañar, hacer operaciones ilegales, omitir o suprimir la verdad «

JPM

