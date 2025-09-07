ILLINOIS: El Gobernador llama «dictador» a Presidente Trump

SPRINGFIELD, 7 Sep. (EUROPA PRESS) – El gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker , ha llamado al presidente de Estados Unidos «dictador» después de que este pusiera sobre la mesa la posibilidad de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago para acelerar la detención y deportación de migrantes sin documentación.

«El presidente de Estados Unidos amenaza con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. No es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se intimidará por un aspirante a dictador», ha asegurado Pritzker en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así se ha pronunciado ante las palabras vertidas previamente por Trump, que ha asegurado que Chicago está «a punto de descubrir por qué (el Pentágono) se llama Departamento de Guerra». «Me encanta el olor a deportación por la mañana», afirmó el mandatario.

Trump, que ha reafirmado la necesidad de llevar a cabo este despliegue en Chicago, ha denunciado esta semana la «rampante delincuencia», también en otras localidades como Baltimore y Maryland, que podrían ser incluidas en sus planes.

El 20 de enero, durante su discurso inaugural como presidente, Trump prometió «detener inmediatamente la entrada ilegal de inmigrantes» en Estados Unidos y acelerar la deportación de «millones de migrantes».

El viernes, el magnate neoyorquino firmó un decreto que rebautiza al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, argumentando que refleja «la situación actual del mundo».