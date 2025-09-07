ILLINOIS: El Gobernador llama «dictador» a Presidente Trump

Jay Robert Pritzker

SPRINGFIELD,  7 Sep. (EUROPA PRESS) – El gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha llamado al presidente de Estados Unidos «dictador» después de que este pusiera sobre la mesa la posibilidad de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago para acelerar la detención y deportación de migrantes sin documentación.

