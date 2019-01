Il Divo celebrará su 15 aniversario en Hard Rock Hotel

SANTO DOMINGO.— Tras una década desde su primera presentación en el país, el cuarteto de ópera-pop “Il Divo” estará de vuelta en suelo dominicano el 23 de febrero con un concierto que parte de su gira mundial “Timeless” y se llevará a cabo en el Salón Filmore del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, informó Saymon Diaz de SD Concerts.

“Timeless” es el nombre de su más reciente álbum como también de la gira de celebración de su decimoquinto aniversario, pues hacen ya quince años desde que Urs Bühler, Sebastien Izambard, Carlos Marín y David Miller fueran reunidos por el productor estadounidense Simon Cowell, abriendo paso al “pop-lírico”, un género musical completamente innovador con su álbum debut “Il Divo” (“artista divino” en italiano) en 2004.

En esta gala, el público dominicano no solo se deleitará con los nuevos temas, también podrá disfrutar de un repaso de quince años de buena música en los que “Il Divo” ha defendido éxitos como “Unbreak My Heart” y “The Time Of Our Lives” , acoplados con un seductor despliegue de danza, escenografía y luminotecnia.

Sin duda alguna un cuarteto que a través de los años sigue robando suspiros a fanáticos de todo el mundo, con 30 millones de álbumes vendidos, 50 producciones número uno, 160 premios de oro y platino en más de 33 países, e, incluso, quedando registrados en 2006 dentro del Libro Guinness de los Récords como el proyecto internacional de pop de mayor éxito comercial de la historia.

Las entradas para el concierto en Punta Cana estarán disponibles desde el 10 de este mes a través de www.tuboleta.com.do, así como en Tiendas La Sirena, Supermercados Pola, Club de Lectores del Listín Diario, Ticketexpress, Spring Center.

of-am