Ignominiosa estrategia

La geopolítica mundial con el apoyo de sus soportes ideológicos criollos, al parecer, se han trazado una peligrosa y nociva estrategia de acoso y derribo en contra de la partidocracia dominicana tradicional que debe preocuparnos a todos por igual.

Fundamentamos la afirmación en que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) está hecho trizas, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no es ni sombra de lo que era, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), parece iniciar el tránsito ignominioso de sus pares.

Pero más, el liderazgo político relevo del profesor Bosch, el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez, los cuales gestionan esas entidades políticas al día de hoy, esa misma estrategia de la que hablamos, se ha encargado de desacreditar sus figuras y trayectorias políticas de manera consistente.

La matriz ha sido diseñada, al parecer, desde un sector importante del establishment norteamericano enquistado en el Departamento de Estado en combinación con una parte de la Sociedad Civil dominicana que se ha convertido en peones de tan despreciable estrategia.

Sus argumentos y motivaciones son variados, hay muchos que entienden que la permanencia de esos partidos tradicionales en la actual coyuntura geopolítica que vive el mundo, no les garantiza a corto y mediano plazo la estabilidad política y democrática que ellos se han trazado para Región.

Asimismo, no quieren asumir riesgos, no ven la necesidad de seguir exponiendo el sistema democrático a vaivenes innecesarios por la tozudez de una clase política dominicana que no termina de entender sus señas y descodificar los signos de los nuevos tiempos.

De igual forma, los autores de la citada estrategia creen que es demasiada la corrupción, impunidad, falta de transparencia y rendición de cuentas, acumulada y apañada desde esos partidos políticos tradicionales que han ostentado el poder político en los últimos 50 años.

En esa dirección, hay un discurso bien articulado desde adentro a través de colectivos y personajes de la Sociedad Civil que cada vez más toman terreno y participación en los espacios sociales y políticos a los fines de hacer realidad ese objetivo planteado en la matriz de los que dirigen el mundo.

JPM