HUGEL actuará el 29 de diciembre en Altos de Chavón

LA ROMANA.- El DJ y productor francés HUGEL se presentará el 29 de diciembre de 2026 en Altos de Chavón, Casa de Campo, en un espectáculo de fin de año producido por el empresario artístico Gamal Haché.

El artista, nacido en Marsella, es conocido por temas como “Morenita”, “I Adore You”, “Mamma Mia” y “Bella Ciao”. Su propuesta fusiona afro house con sonidos latinos, funk, disco y soul.

La jornada contará también con la participación de Jack E, DJ de Les Caves du Roy, en Saint-Tropez. En ediciones anteriores, el encuentro ha reunido a figuras internacionales como Black Coffee, Marshmello y Diplo.

La preventa para tarjetahabientes Visa Banreservas comenzará el miércoles 11 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, con un descuento de 15 % durante 24 horas o hasta agotar las boletas disponibles para la promoción.

La venta general iniciará el jueves 12 de noviembre, a la misma hora, a través de Uepa Tickets y el Club de Dueños de Casa de Campo.

Para reservar mesas, los interesados pueden comunicarse al 809-222-4463 o escribir a pedropablo@gamalrd.com. También está disponible el teléfono 809-523-2080 y el correo gteoficinascdc@ccampo.com.do.

HUGEL ha actuado en festivales como Tomorrowland, EDC Las Vegas, BPM Festival y Untold. En 2025 inició una residencia en Hï Ibiza y realizó presentaciones en América y Europa.

Además, dirige Make The Girls Dance Records, sello especializado en house y sus fusiones. Su catálogo superó los mil millones de reproducciones durante 2025, según su biografía.

El espectáculo cuenta con el patrocinio de Visa, Banreservas y Ron Brugal.

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