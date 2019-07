Hubieres llama a protestar con velas y velones contra reelección presidencial

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El sindicalista Juan Hubieres llamo a los choferes de Fenatrano, miembros del Movimiento Rebelde y a seguidores del Frente Amplio a continuar en todo el territorio dominicano en lo que denomina “luz contra la oscuridad de la reelección” iluminando la calles con velas y velones por la supervivencia del sector, de los rebeldes y por la democracia del país.

Entiende que una reelección del presidente Danilo Medina traerá al país más violencia, inseguridad ciudadana, niños muertos en los hospitales, más desempleo, más corrupción y menos posibilidad de que los corruptos vayan a las cárceles.

Sostuvo que cuando muera el ultimo rebelde o chofer de Fenatrano entonces terminarán las luchas contra la gestión de Medina. «La muerte no la conozco pero estoy seguro que no le tengo miedo», dijo.

«A los hombres y mujeres de Movimiento Rebelde y del Frente Amplio, no nos hace falta comer para tomar jornadas enteras de luchas diarias no nos asustan bombas lacrimógenas porque ya hemos recibido demasiados latigazos, ni nos asusta el dolor que puedan crearnos. El país dijo que no quiere reelección y el que la obligue se abstendrá a cuatro años más de fatales resultados frente a un país que no les tolerara más vagabundería a los presentes funcionarios», manifestó Hubieres en documento de prensa.