Hoteles de Santo Domingo harán quinta edición “SDQ Mice 2025”

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (Ahsd) celebrará del 10 al 12 de septiembre la quinta edición de la feria “SDQ MICE 2025”, encuentro especializado en turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

Tendrá efecto en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo con actividades complementarias en diferentes escenarios de la ciudad.

Contará con un acuerdo de colaboración con la Professional Convention Management Association (Pcma), red internacional de especialistas de la industria de reuniones, en un esfuerzo de la Asociación de Hoteles y el Clúster Turístico de Santo Domingo para impulsar a la Capital en una posición de visibilidad mundial.

Yudit García, presidenta de la Ahsd, destacó que el Ministerio de Turismo (Mitur) es parte integral de esta iniciativa, como patrocinador principal y aliado estratégico.

