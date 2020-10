Hora de planificar el futuro en Santo Domingo Este

Por ROBERTO VERAS

El alcalde de cualquier ciudad suele terminar recibiendo algo de prensa negativa cuando los ciudadanos descontentos condenan sus acciones sobre alguna iniciativa equivocada, proyecto o gasto de fondos y recursos de la alcaldía.

Este hecho es inevitable ya que no puede mantener a todos los munícipes contentos todo el tiempo y mucho menos cuando los recursos publicitarios no son suficientes para contratar a todos los medios locales, simplemente no se puede hacer cuando hay cuestiones más urgentes que considerar.

Sin embargo, tal grupo de gente inquieta en las masas puede causar serios problemas de relaciones públicas negativas, y más aún cuando esa dirección de Relaciones Públicas no está en las manos adecuadas y calificadas.

Si los medios de comunicación buscan más caos y controversia, entonces puede estar seguro de que captarán un pequeño problema existente en la alcaldía y lo exagerarán.

Hay muchas cosas que la oficina del alcalde puede hacer para aliviar a los grupos minoritarios y perturbadores para seguir el plan de austeridad forzado por los pocos recursos recibidos, y por la pandemia del COVIS-19 que azota al país y al mundo.

El alcalde debe organizar las Juntas de Vecinos y realizar mesas redondas de negociaciones, poner los oídos en las voces de las comunidades, seguir rescatando espacios olvidados por décadas, y contar con la asistencia y apoyo de los pequeños empresarios de esta ciudad.

No hay una manera fácil de mantener un mandato municipal 100% libre de problemas, pero con un poco más de relaciones públicas y buena voluntad de las comunidades puede ser mucho más cómodo caminar sobre las espinas.

Considere todo esto para el año 2021, los tiempos son difíciles en todo el país y la gente tiene que tomar atajos y ajustar sus presupuestos, que al paso de los años son cada vez más reducido. ¿Es ahora realmente un buen momento para planificar las proyecciones de nuestro futuro? Claro que sí, sí, sí y sí !!!.-

JPM