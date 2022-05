Homenaje poético a las madres dominicanas

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

Estamos ya, celebrando el día las madres dominicanas. Jubiloso me uno a esa fiesta. Mi poema – “Montañas de amor” – va dedicado a esas mujeres dominicanas y del mundo, que en sus vientres incuban la vida.

Yo no tuve la dicha de conocer a mi madre, ella murió cuando yo aún era prácticamente un bebé. No obstante, a través de las demás mujeres he conocido la grandeza, de quienes, con el permiso de Dios, nos traen al mundo. Reciban pues, madres dominicanas mi poema dedicado a ustedes, como un humilde presente a tanto amor, sacrificio y entrega.

De ustedes: Miguel Espaillat

Montañas de amor I

Ellas no fueron esculpidas por Miguel Ángel

Ni por Leonardo Da Vinci

Ni sus formas cautivantes las diseñó Rembrandt O Antonio Gaudí

Ni su plasticidad perfecta fue quehacer de Velásquez o Goya

II

Su creación es un propósito divino

Sus funciones humanas

Ellas son, el resultado de un deseo materno y voluptuoso de Dios

III

Ellas son arrullo cálido

Sustento de generaciones

Arras de metal precioso

Embudos trasegantes de alegría

Episodios generosos de la vida

Oráculos de pubertad

Pulmones de sexualidad

Libros abiertos de poéticas transacciones

Ellas son, pendientes gigantes de amor.

IV

Sobre ellas pregunté su parecer al pintor de lienzos

Ellas son, me dijo, el gozo y el reto del pincel

Atizantes de inspiraciones

Pinturas bellas, arco iris, luces y colores

Ellas son, esculturas de genialidad.

V

El jardinero en trance lírico declamó

Señor, ellas son gardenias, lirios, petunias, gladiolos…

Ellas son las manzanas del huerto del edén.

VI

Al geólogo también me le acerqué con mi pregunta:

Ellas son, estalactitas que penden de la bóveda celeste

O estalagmitas que brotan del vientre de la tierra

Son mesetas imperiales

Volcanes de fuego

Cerros de plata, cumbres maravillosas

Ellas son, réplicas de un bello levante del

VII

El plebeyo fue otro más

Que en torno al tema expresó conceptos

Fulgurantes de vibrantes tonalidades

Ellas son Reservorio de pienso galáctico

El pudor encabritado

Regazo cálido para las crías

Y también, un recurso seguro de amor

VIII

El matemático las elevó al infinito

El músico musitó…

Ellas son ritmo y cadencia de versos

Notas de la más hermosa sinfonía

Maracas que danzan a la vida

Ellas son fruición, mambo y chachachá

IX

De un hombre enamorado, recogí sus sentimientos:

En mi madre fueron panales proveedores de la sustancia alimenticia que en mi infancia, fortalecieron mis huesos y musculatura.

En las mujeres que amé y amo, carnes de vida y muerte

X

En mi querida abuela son escapularios benditos

Capítulos sagrados que confieren a su figura

Esa imponente aureola de dignísima señora.

En esa anciana de mis amores

Son huellas del tiempo… mantras

Amuletos sacrosantos que mistifican su envejecido cuerpo

XI

En mis hijas son piedras preciosas

Que como jinetes experimentados cabalgan con donaire

Sus apretados cuerpos juveniles

XII

En las prostitutas son gemelas traviesas

Voluptuosas efigies de sensualidad

Pertrechos sutiles de complacencia

Embrujantes hechizos visuales

Colinas santas, aunque fuesen profanadas

Por infames o hipócritas caricias sin amor

XIII

En mi reina esposa, son pirámides de fuego

Establecidas como soles

Más arriba de su corte umbilical

Que la exaltan a la diva de mis sueños y fantasías varoniles

Y hasta en mi gata, en mi perra, en mi yegua

Son convexidades proveedoras de manjares

Fuentes incontrastables de maternidad

XIV

En mis hermanas, en mis tías, en mis primas, en mis amigas

Son la verdad de la ficción

Majestuosos macizos de cordilleras

Tajadas de cielo abierto

Desafió audaz, caprichosas peregrinas

Estandartes mensajeras de amor.

XV

Llegué con mi pregunta hasta mi pequeño hijo

Que por pequeño solo aun balbuceaba

Y así con su gracia de infante angelical

Vocalizó dejando escapar de su boca las palabras

¡Hey papi! no juegues con esas

Que esas son las chupas lindas

Con que me da leche mi mami

XVI

Por curiosidad me aproximé a un jovencito algo filosofo

Esas son volutas poderosas en el juego del amor y las pasiones

¡Como las provoques!, son rosas o espinas, a capricho del amor y sentimientos.

XVII

Por último, arribé al poeta

Que asombrado ante mi espeta

Atragantado de emoción

Eclosionó como instrumento musical de percusión o viento

XVIII

Para verter en torno a ellas bellísimas expresiones

Son, me dijo, increíbles perlas

En este mar embravecido de la vida

Son las palomas del templo,

Que aletean soplos primaverales

Ellas son abstracción del pensamiento

Columnas agoreras de maternidad

Cantaros de luna llena

Leyendas de la historia

Paz en la tormenta y tormenta en la paz

Ellas son, fuente de energía y provisiones, para un niño, y para un hombre

XIX

Ellas son Avatares femeninos

Prendas y prontuario de las Evas

Cómplices feraces de la procreación

Bálsamo al dolor, arcas de vida

Pezones lactantes de felicidad

XX

Ellas son honras a la carne

Relicario de madonas

Anatomías de ternura implícita

Vocablos sutiles de idiomas alucinantes

Tertulias de silencio veraz

Ellas son, gotas gigantes

De sudor materializado del universo

Mi amigo… ellas son, ofrendas de amor

XXI

Con la piel crispada, paré mis averiguaciones

Satisfecho al darme cuenta

Que mis manos estaban llenas de poesías, de motivos,

De las flores más hermosas, de música, de

Mares, ríos, lagos y arroyos, de corales

De colegialas, de maternidad, de mujer.

XXII

Penetrado por esas disquisiciones

Sublimado por la emoción… en el torbellino del momento

Tomé a mi amada desnuda entre mis brazos

La observé sereno e intensamente,

Con mirada pura y de pasión

Palpé con delicadeza el contorno de sus formas

Acerque mi boca a esos goces…

Me impregné de su olor

Me interné en su alma espiritual

Para finalmente besar con infinita ternura,

Esas masas de vida y venturanzas.

XXIII

Preso de esa gran maravilla

Reventé en lágrimas y emociones

Y entonces, con el pensamiento alborotado

Espontáneamente escribí, para que conste

Ciertamente, del universo todo

Estas son, las más hermosas y excelsas montañas de amor.

