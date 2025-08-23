Hombre se electrocuta cuando sustraía cables eléctricos

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – Un hombre aún no identificado falleció aquí electrocutado mientras intentaba manipular de manera ilegal una caja de cables, informó EDENORTE.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó que el individuo perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en la avenida Antonio Guzmán Fernández, de esta ciudad.

De acuerdo con el reporte técnico, alrededor de las 7:50 a.m. la institución recibió una notificación del Cuerpo de Bomberos de Santiago sobre un conato de incendio en la referida zona.

De forma inmediata, el supervisor de turno de Operación Local de EDENORTE envió una brigada de técnicos, quienes al llegar al lugar confirmaron la situación y verificaron la presencia del hombre sin vida.

Según las primeras investigaciones, el individuo habría violentado la instalación con el propósito de sustraer los conductores eléctricos de una seccionadora perteneciente a EDENORTE Dominicana.

Así también lo confirman residentes de la zona, quienes señalaron que se trataba de una persona reincidente en este tipo de prácticas ilegales.

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

EDENORTE reiteró que este tipo de actos representa un riesgo para quienes los cometen y la seguridad de las comunidades, ya que las redes eléctricas poseen altos niveles de voltaje que pueden ocasionar daños irreversibles o la muerte.

La distribuidora llamó a la población a no intervenir en las redes eléctricas y a denunciar cualquier acción irregular mediante los canales de atención de la institución.

Recordó que dispone de brigadas capacitadas y disponibles para atender emergencias o efectuar mantenimiento.

Reafirmó su compromiso con la seguridad, la continuidad del servicio y la formación de conciencia ciudadana mediante programas de orientación comunitaria y campañas de prevención de accidentes eléctricos.

