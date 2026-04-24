Hiraldo y Paniagua son electos Jugadores Semana Beisbol SD

SANTO DOMINGO.– Los destacados jugadores Abraham Hiraldo y Christopher Paniagua fueron reconocidos como los Jugadores de la Semana en el Torneo de Béisbol Superior de la Provincia Santo Domingo (TBS-PSD), Copa Seaboard, en un acto celebrado en Marcus by Digna Restaurant.

Hiraldo, representante del conjunto de Pedro Brand, se alzó con la distinción de Mejor lanzador de la Semana, gracias a su sobresaliente desempeño siendo clave para el éxito de su equipo durante la jornada.

El derecho trabajo durante 12.2 IP, 7 H, 3 ER, 4 BB, 21 SO, 2.64 PCL, WHIP 0.98, registro récord de (1-1).

De su lado, Paniagua, de los Jinetes del Bonito, fue premiado como Mejor Bateador de la Semana, tras una ofensiva consistente que lo posicionó como uno de los jugadores más productivos en el periodo evaluado. Destrozó la pelota durante los tres partidos de su equipo al registrar las siguientes estadísticas: AB: 12 , R 5, H 7, HR 2, H2 1, RBI 6, BB 2, SB 4 y AVG. 583.

La premiación se llevó a cabo en un ambiente ameno, el cual contó con la presencia de Cristian Pimentel, presidente de Abeprosado; Sanzon Peguero, en representación del doctor Rodolfo Valera, director de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (DIGECAC); Wendy Castillo y Mía Liberato en representación de Seaborad y Juan Alcántara, CEO de Marcus By Digna Restaurant.

Los premios fueron entregados por los representantes de la DIGECAC, Seaborad y Marcus By Digna Restaurant y recibidos por los señores Cristóbal Paniagua y Miguelina Hinojosa, padres de Christopher Paniagua de los Jinetes del Bonito, mientras que Abraham Hiraldo recibió su reconocimiento.

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