Hipótesis sobre disparo a David

Desde el momento que empezaron a fluir las informaciones sobre el atentado de que víctima David Ortiz, me he resistido a creer que él haya sido el objetivo en base al se planeó el crímen, porque no me cuadran los motivos de los que se ha especulado.

Mis indagatorias iniciales con personas que trabajaron en la escena del atentado me condujeron a publicar este mensaje de tuit, minutos después del hecho: “Parece que el objetivo era un regetonero llamado Secreto, ‘el famoso biberón’, y el tiro se le pegó a David Ortiz, que estaban juntos”

Más tarde se viralizó el video que mostraba la ejecución del hecho, y mi acotación se hacía inverosímil porque se veía una persona disparando a quema ropa sobre Ortiz, de figura muy conocida y para algunos inconfundible, con lo que otro enfoque empezó a tonarse consensual: el objetivo había sido David, y, la motivación: supuestos celos de un narco por una mujer.

Las autoridades aún se rompían la cabeza por descubrir a los responsables y sus motivos, cuando ya en las redes se reproducía masivamente un cuadro fotográfico que lo explicaba todo: la dama que originó la inquina, la víctima y el supuesto gestor de la trama. A lo que se adicionó la copia de la matrícula de un vehículo de lujo que Ortiz le habría regalado a la susodicha.

Esa versión no se sostuvo y recibió modificación, en la figura del supuesto autor intelectual, y pasaría a ser señalado un señor de apodo inamistoso, pero ambos mencionados fueron categóricos al desvincularse de esa trama, mostrando uno de ellos vínculos afectuosos con Ortiz.

Ninguna de esas elucubraciones me merecieron crédito y cuando se publicó que David habría sido prevenido de peligro, hice otro tuit: “Advertido q corría peligro ¿Iba a estar en un lugar abierto compartiendo desprevenido? ¿Quién recibe tal alerta no incrementa medidas de seguridad? ¿Hay supuesto capo tan torpe que desafíe Gobierno y americanos, atentando contra una gloria por lo q le abunda: hembras victrinables”.

Tres hechos vuelven a alimentar hipótesis de que atentado pudo haber tenido otro destinatario: 1- Secreto, “el famoso biberón” hace público un mensaje rapeado en el que confiesa que corrió del lugar porque creyó que el tiro que se le pegó a David Ortiz, estaba dirigido a él; 2- el individuo que admitió ser el tirador, vociferó desde una ventana del improvisado presidio en que se hallaban él y sus cómplices, que el objetivo no era David, y que lo había confundido por la vestimenta; 3-Danny Alcántara revela, basado en fuentes de la investigación, que crímen se planificó contra otro David, que comparte con frecuencia con el Big Papi: David Fernández.

La Policía Nacional y el Ministerio Público han hecho un trabajo encomiable identificado, localizando y apresando a los autores materiales, de los que hasta el momento, sólo dos siguen prófugos, y no tengo dudas de que habrán de identificar al autor intelectual, el destinatario del atentado y sus motivos, aunque hay una opinión pública predispuesta a no aceptar un relato distinto al construído por el morbo.

No veo ninguna posibilidad de encubrimiento porque el interés por la verdad en esas indagatorias, trasciende las fronteras nacionales. Ese balazo a David hiere profundamente la sensibilidad y la imagen de los dominicanos, y lo asumen como agresión todos los que en Estados Unidos y en el mundo aman al pelotero más querido del planeta.

of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.