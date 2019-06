Hipólito Mejía de reforma Constitución: “Cada cual dueño de sus propios actos”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Hipólito Mejía, declaró que no pone trabas a los legisladores que le siguen y que cada uno es dueño de sus actos.

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101, y en referencia a una posible reforma a la Constitución, el exmandatario explicó que es un dirigente respetuoso y que cada quien es dueño de sus decisiones.

A la pregunta de los conductores de que si garantiza que “su gente no se van a prestar a respaldar una reforma”, dijo que “Puede que sí, ese no es mi problema…” y sostuvo que no tiene que coartar a nadie para que piense o actúe de acuerdo al dictamen de su consciencia.

“Cada cual es dueño de sus actos, yo se lo he dicho con toda responsabilidad, que el que lo haga es responsabilidad. Ahora, yo no apoyaría una desviación de mis conceptos y de lo que yo he sido en mi vida”, manifestó Mejía.

“Si yo hablo de transparencia y honestidad yo la defiendo como un gato boca arriba y la peleo y he dado demostraciones de que yo pongo en juego mi nombre y el de mi familia”, insistió.

Sin embargo, puso en dudas que en la actualidad pueda pasar una reforma constitucional el Congreso Nacional, aunque aclaró que “en este país todo es posible”