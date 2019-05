Hipólito: Danilo no irá por reelección; advierte a Leonel que “le darán leña”

SAN CRISTOBAL, República Dominicana.- El expresidente Hipólito Mejía opinó que es improbable que el mandatario Danilo Medina opte por una repostulación, como sugieren sus seguidores.

El aspirante a la candidatura presidencial del PRM entiende que si Medina se decide por esa opción incurriría en un “suicidio político”.

“Es anti histórico y yo creo en la lógica de Leonel, que no va a ser un suicida político, no puede, eso es suicidarse. Ahora, que no espere el otro (Leonel) que lo vamos a tratar con cariño, le vamos a dar leña”, dijo.

Mejía se refirió al tema en el Instituto Loyola, en una actividad realizada por el Día del Agricultor, profesión de la cual forma parte.