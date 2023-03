Hipólito cuestiona arresto de ex funcionarios; ve hay “retaliación”

Hipólito Mejía cuestionó este domingo los arrestos de exfuncionarios.

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía (2000-2004) proclamó este domingo que no cree en la independencia de la justicia y que no le gusta la “retaliación”.

Emitió este criterio cuando periodistas le preguntaron su opinión sobre el arresto de exfuncionarios del pasado Gobierno de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), actualmente en la oposición.

«Mira y0 soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana y yo, lo que me pasó a mí yo no lo perdono. Yo duré cinco años y siete meses aguantándole todo tipo de ultraje y de irrespeto a la gentes de la Suprema Corte de Justicia. Yo no esto de acuerdo con la famosa libertad absoluta o independencia de la justicia; no creo en eso, no me gusta la retaliación, no conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación, estoy en desacuerdo con eso», enfatizó.

Tras señalar que «la tranquilidad del país hay que preservarla», dijo que también está de acuerdo con que «el que metió la pata que la pague, si metió la pata en el bolsillo que la pague».

No obstante, enfatizó que a él no le gusta «ese jueguito de filtraciones e informaciones e irrespeto».

Mejía, quien es un alto dirigente del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y persona ligada a varios funcionarios de alto nivel.

No especificó en cuáles circunstancias ni por cuáles motivos recibió un mal tratamiento del máximo tribunal del país.

