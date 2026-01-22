Hipólito a Abinader: «Yo quiero cambios, no simples traslados»

El exmandatario habló a periodistas a la salida de la Basílica.

HIGÜEY.– El expresidente de la República, Hipólito Mejía, criticó los cambios de funcionarios que realiza el presidente Luis Abinader.

El exmandatario llamó al Jefe del Estado a no realizar simples traslados de funcionarios, por considerar que algunas áreas requieren decisiones firmes para mejorar la gestión pública.

“Yo quiero cambios, no traslados”, enfatizó Mejía, aunque consideró la posibilidad de que el mandatario pudiera sentirse “traicionado o engañado” por algunos de sus funcionarios.

“Todo es posible. Yo botaba al golpe a cualquier funcionario”, expresó el exmandatario a periodistas al salir este miércoles de la Basílica, donde acudió con su hija Carolina Mejía para participar en una misa con motivo del Dia de la Altagracia.

CAROLINA MEJIA SERA PRESIDENTA DEL PAIS

El exmandatario también se refirió al silencio del Presidente Abinader y a la suspensión del encuentro LA Semanal, que no se realiza desde el pasado 8 de diciembre. “Qué sé yo, un hombre de Gurabo qué va a saber de LA Semanal”, comentó.

Mejía se refirió al crecimiento de la percepción pública sobre su hija, la alcaldesa del Distrito Nacional, cuya valoración pasó de 50 % a 82 % en un período de seis meses, para ser la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

“A mí siempre me ha gobernado una mujer, pero ahora habrá una presidenta en el país”, afirmó el exgobernante.

an/am