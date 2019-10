Hilton celebra el “Día mundial del lavado de manos”

Los niños mientras se lavan las manos.

SANTO DOMINGO.- Para conmemorar el “Día Mundial del Lavado de Manos”, Hilton(NYSE: HLT) anunció la expansión de su programa de reciclaje de jabón, a un total de 5,300 propiedades en más de 70 países y territorios de todo el mundo, incluyendo la más reciente apertura de Hilton en el país – Homewood Suites by Hilton Santo Domingo.

El programa de reciclaje de jabón de Hilton comenzó hace una década, y ya es el de mayor envergadura en la industria hotelera, donando más de 11 millones de barras de jabón reciclado a comunidades necesitadas y ayudando a combatir la epidemia de falta de higiene que afecta a las comunidades desatendidas.

En 2016, los 750 hoteles de las marcas, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton y Home2 Suites by Hilton fueron los primeros en la industria en hacer del reciclaje de jabón un requisito de la marca. En enero de 2019, Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton se unieron a la iniciativa.

En 2019, Hilton implementó la campaña Clean the World Challenge destinada a recolectar suficiente jabón antes del “Día Mundial del Lavado de Manos” en las propiedades de las marcas Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Homewood Suites by Hilton y Home2 Suites by Hilton.

El desafío exigía que los propietarios y los empleados de los hoteles recolectaran barras de jabón que dejaban los huéspedes para reciclarlas y convertirlas en barras de jabón nuevas. Hasta la fecha, las marcas han generado más de 2.358.200 barras de jabón nuevas que ayudan en la prevención de enfermedades y reducir las tasas de mortalidad en todo el mundo.

«En un mundo donde demasiados niños mueren por enfermedades relacionadas con la falta de higiene, Hilton y sus socios de reciclaje de jabón están convirtiendo los desechos de las habitaciones en un tesoro que salva vidas,” indicó Katie Fallon, vicepresidenta ejecutiva de Hilton y directora global de asuntos corporativos. «Ahora estamos ampliando a todas nuestras marcas nuestro programa global de reciclaje de jabón, que es líder en la industria, como parte de nuestro compromiso de llegar a desechar cero jabón en los vertederos antes de 2030».

