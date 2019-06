SDE: Hieren de un balazo a David Ortiz en una discoteca de la avenida Venezuela

Ortiz estaba en compañía del productor y presentador de televisión Jhoel López, quien también fue baleado en el muslo derecho.

La información fue confirmada por el portavoz de la Policía, coronel Frank Felix Durán, quien señaló que el autor del hecho fue detenido por una patrulla.

El disparo lo habría hecho uno de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Uno de los agresores fue capturado y golpeado por civiles que se encontraban en el lugar.

La doctora que atendió a Ortiz en la Sala de Emergencia del Abel Gonzalez declaró que el expelotero le dijo que “por favor no me dejen morir, soy un hombre de bien”.

Según la doctora, cuyo nombre no fue revelado, la bala entró por el lazo izquierdo de la espalda baja y salió por el abdomen.

Leo Ortiz, padre del ex astro de las Grandes Ligas y futuro Salón de la Fama, dijo a ESPNDigital que “me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a dónde lo trasladaron exactamente”.

“En estos momentos todo está confuso. Estoy tratando de averiguar a dónde llevaron a mi hijo”, añadió.

Ortiz, quien se retiró en 2016, ganó tres sortijas de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston (Red Sox), donde jugó desde 2003.