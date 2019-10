Hermana de Danilo dice «esa historia fue muy mal contada»

Lucía Medina.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Leonel Fernández habría mentido al país, en el discurso en el que anunció su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según la hermana del Presidente, Lucía Medina, quien manifestó que la historia narrada por el exmandatario fue mal contada.

“Yo aspiro a que alguien de nuestro Comité Político, pueda salir a defender la verdad, porque esa historia fue muy mal contada. Si hay alguien que ha recibido apoyo total en todos los tiempos es quien hoy nos deja”, dijo a periodistas este lunes.

Asimismo, criticó el hecho de que los legisladores que responden al exmandatario le hayan hecho oposición a su propio Gobierno a lo interno del Congreso Nacional.

Entretanto, la también diputada y mimbro del Comité Politido del PLD, Mirian Cabral, quien acompañó a Lucia Medina en sus declaraciones, recordó que el sector de Danilo en el PLD siempre respaldó a Fernández.

“Hay una parte de la historia que no se contó. En el 2003, él (Leonel Fernández) no tenía ni la más remota posibilidad de ganar las elecciones, porque no tenía estructura. Sin embargo, nosotros salimos a trabajar por él”, dijo Cabral.

