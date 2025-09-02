Héctor Acosta “El Torito” recibido de pies en su debut panameño

CIUDAD DE PANAMA.- Héctor Acosta “El Torito” recibió un “standing ovation” al hacer su entrada al escenario del Arena Roberto Durán, la noche del sábado. Miles de fanáticos se mantuvieron de pies cantando todas sus canciones.

Cada interpretación de Héctor Acosta estuvo matizada por una vocalización excepcional. Lució en óptimas condiciones, en lo que fue su primera presentación en Panamá. Más de cuatro mil personas asistieron al concierto denominado “Tropical Music”, producido por el empresario Javier Morán.

El concierto tuvo la participación de otras atracciones merenguera que hicieron muy buenas presentaciones, como es el caso de Los Hermanos Rosario y Eddie Herrera. El público demostró que el intérprete de “Hoy que no estás” fue el más esperado porque además de haber colocado tantos éxitos en Panamá, es la primera vez que se presenta en aquella nación centroamericana.

El cantante Héctor Acosta, al bajar del escenario, dijo sentirse muy satisfecho y lleno de emoción por el recibimiento que le dio el público, que en su mayoría estuvo compuesto por panameños y dominicanos. El Arena Roberto Durán tiene capacidad para unas ocho mil personas, pero la gigantesca tarima giratoria colocada en la pista la redujo a cinco mil. Unas dos mil ocuparon la zona VIP, en la que disfrutaron de bebidas y pudieron bailar las actuaciones en vivo.

Terminando Los Rosario, la tarima dando vuelta, trajo la agrupación de Héctor Acosta. Con la agrupación introduciendo los acordes de “Perdóname la vida”, y él en el centro, frente a su orquesta en atención, de manera reverente, escuchamos al público exclamar “es El Torito!”. Interpretó un set de bachatas que fueron coreadas por todos los asistentes. A solicitud de la concurrencia, tuvo que interpretar “back to back” su icónica bachata “El anillo”, que junto a “Llegó tu marido” son de los más resonantes éxitos de El Torito en Panamá.

Héctor Acosta expresó que “gracias a Dios estoy en los escenarios y me siento muy bien de salud”. Aunque todavía está en proceso de recuperación del cáncer que superó recientemente, ha arrancado su gira de conciertos. Por el momento dice que no vuelve a las discotecas, pero asegura que regresará a esos salones de baile que le permiten contactos más cercanos con sus seguidores.

La próxima presentación de Héctor Acosta “el Torito” será este próximo sábado 6 de septiembre en el New Jersey PAC de Newark.