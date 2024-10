Hebrard dice se debe discutir otro proyecto de reforma fiscal

Henri Hebrard, Rafael Núñez y Adelaida Martínez R

SANTO DOMINGO. – El economista Henri Hebrard considera que con el retiro del proyecto de modernización fiscal lo que toca ahora es discutir el espacio y la metodología para llevar a cabo la discusión de cara a ajustar o elaborar otro que satisfaga a la sociedad.

“Esta discusión es necesaria. Aprovechemos el lujo que tiene República Dominicana, que no hay la inminencia de un desastre económico”, apuntó Hebrard, quien agregó que no afecta el hecho de que no entre a principios del año 2025.

Sobre el espacio para el diálogo en torno a la necesidad de una reforma fiscal y crear un proyecto que satisfaga a la sociedad, dijo que muchos proponen que sea el Consejo Económico y Social (CES), pero que otras voces lo rechazan.

El asesor en materia económica manifestó que en esas discusiones deben responderse qué se quiere lograr, cómo se va a hacer y en qué tiempo se logrará y, al mismo tiempo, buscar la forma de crear este consenso y el espacio de discusión.

“Valoro mucho la propuesta de las universidades. Creo que INTEC se ha ofrecido para llevar a cabo estas discusiones y no estoy planteando dejar fuera el CES, pero estoy viendo que el presidente mandó al Consejo Económico y Social unos 10 temas y, ¿qué ha salido de ahí?, porque hay un tema de representatividad y otro de efectividad”, razonó el economista.

Durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., y que se transmite cada sábado a las 09:00 de la noche por Entelevisión, Hebrard señaló que la narrativa de ese proyecto debió mejorar.

Rememoró que Rolando Guzmán decía que una reforma fiscal siempre tiene algo de irritante.

«Entonces, si vas a irritar a la gente… si vas a provocar un cambio, es mejor hacer una reforma de un calibre importante… porque vas a molestar igual a la gente en cinco puntos o en un punto y, además, que si tienes una ambición mayor, tienes espacio para negociar”, manifestó Hebrard.

Manifestó que con el retiro del proyecto de modernización fiscal se cierra un capítulo y entiende que era la única medida que tenía que tomar el presidente de la República quien dejó el mensaje democrático de que el soberano es el pueblo.

Sobre si no se elabora una reforma fiscal, el economista Hebrard dijo que el liderazgo político tiene una gran responsabilidad de lo que pueda pasar después, al señalar que eso va mucho más allá, porque hay un interés social: “Si no se hace, ojalá esta gran responsabilidad no se convierta en una gran culpabilidad”.

of-am