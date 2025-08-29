HAMBURGO: Claribel Reyes asume como cónsul de RD

HAMBURGO, Alemania.- Claribel Reyes asumió como cónsul general de la República Dominicana en Hamburgo.

Fue juramentada por el vicecónsul encargado interino, Rhomer Gutiérrez, quien destacó el compromiso y la responsabilidad que representa el servicio consular, especialmente en una ciudad que concentra una comunidad dominicana dinámica y en constante crecimiento.

Durante el acto, se resaltó la importancia de fortalecer la atención a la diáspora, reafirmando la misión del Consulado de ofrecer servicios ágiles y eficientes, así como de estrechar los vínculos culturales y sociales entre la República Dominicana y Alemania.

Reyes expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y reiteró su disposición de trabajar con dedicación en beneficio de la comunidad dominicana residente en Hamburgo y otras ciudades de la jurisdicción consular.

jt-am