HAMBURGO: Claribel Reyes asume como cónsul de RD
HAMBURGO, Alemania.- Claribel Reyes asumió como cónsul general de la República Dominicana en Hamburgo.
Fue juramentada por el vicecónsul encargado interino, Rhomer Gutiérrez, quien destacó el compromiso y la responsabilidad que representa el servicio consular, especialmente en una ciudad que concentra una comunidad dominicana dinámica y en constante crecimiento.
Durante el acto, se resaltó la importancia de fortalecer la atención a la diáspora, reafirmando la misión del Consulado de ofrecer servicios ágiles y eficientes, así como de estrechar los vínculos culturales y sociales entre la República Dominicana y Alemania.
Reyes expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ella y reiteró su disposición de trabajar con dedicación en beneficio de la comunidad dominicana residente en Hamburgo y otras ciudades de la jurisdicción consular.
jt-am