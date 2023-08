Hallado un cadáver que podría ser la niña de 11 años desaparecida

Willeny Lorenzo.

Santo Domingo, 4 ago.- La Policía Nacional confirmó este viernes el hallazgo de un cadáver que podría corresponder a la niña Willeny Lorenzo, de 11 años, residente en el sector Madre Vieja de San Cristóbal y que está en paradero desconocido desde el 20 de julio.

Fuentes policiales indicaron a EFE que el cuerpo, hallado en el Proyecto Canán de la autopista 6 de Noviembre, se encuentra en estado de descomposición y que se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar su identidad por parte de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), donde ya se encuentra el cadáver.

Asimismo, esperan que los familiares de la menor puedan hacer una identificación positiva basándose en la ropa o en alguna característica de los restos, aunque la confirmación definitiva la darán las pruebas forenses, insistieron las fuentes.

Testigos oculares dijeron que el tamaño y características del cuerpo, muy deteriorado para hacer una afirmación categórica, coinciden con la complexión de la menor.

Esta semana, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva contra Juan José Sánchez, de 37 años, sospechoso de la desaparición de la niña y contra el que pesa una segunda querella por, supuestamente, haber abusado sexualmente de otra menor de edad amiga de la desaparecida.

La familia de Willeny Lorenzo acusa al hombre de la desaparición de la menor, ya que, según denunció, recibió mensajes de Sánchez el 20 de julio, vía WhatsApp, para que fuera a su casa y después le envió otros dos que borró, por lo que la familia desconoce el contenido.

Hasta el momento, Sánchez no ha respondido a las acusaciones por este caso ni por otra imputación en su contra por agredir sexualmente a una adolescente de 13 años, informó la Procuraduría General de la República.

El Ministerio Público encontró en la tablet de esta víctima imágenes explicitas que le envió el imputado, además de mensajes en los que le ofrecía recargar el número que utilizaba en el dispositivo e invitándola a una piscina junto a Willeny Lorenzo.

En la audiencia el Ministerio Público demostró al tribunal que el imputado no cuenta con los arraigos que le permitan aplicar otra medida que no sea la prisión preventiva y advirtió sobre el riesgo de sustraerse del proceso de no aplicarse la misma, que cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. EFE