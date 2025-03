Haitianos están copando las unidades militares de RD

El autor es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo

Nos encontramos en el año 2025 a 181 años de nuestra primera independencia, pero hay instituciones que parece que se han quedado estancadas en los 22 años de ocupación haitiana y, no es válido que actúen en contradicción con las leyes y el interés general de la nación.

En este desfile militar y ante el Congreso de la República, en formación, pudimos observar que los haitianos están copando las unidades de la institución que arrojó la libertad. Cuando se habla de que algo pasará a la historia como un gran «bochorno militar», es de prestar atención, ya que a la larga y de continuar, se va a hundir la institución y el país.

Ante esta «haitianización de las Fuerzas Armadas», la principal responsabilidad recae en el presidente del país, que es el «comandante en jefe» y encargado de dignificarla, luego en un alto mando que se vuelven cómplices. La sociedad fue a observar su ejército, no el de Haití. Fue a ver el ejército de Duarte y Santana, no el de Pierrot y Herard.

Los miembros que mostraron y estuvieron formados, muchos eran de aspectos de haitianos ilegales. Se viola las leyes, principalmente la Orgánica y no cuentan con el debido filtro. Fue notorio ver que algunos no conocían a sus superiores y no sabían cuál era el presidente, o al parecer, el presidente no sabe diferenciar un dominicano, de un Haitiano. Estas acciones, en dicha «unidades», eran parecidas a la Legión Francesa o ejércitos constituidos por extranjeros mercenarios.

Esto nos lleva a analizar si estamos llevando el rumbo encaminado por el creador de las Fuerzas Armadas y del deseo de los dominicanos. No es cuestión de discriminación racial, sí de lealtad e identidad. Un chino sabe quién es chino y quién es japonés con solo mirarlos, el dominicano sabe quién es blanco, «indio» o negro dominicano con solo mirarlo…

Para nadie es un secreto el interés del presidente en crear una Patria Común donde no exista diferencias entre haitianos y dominicanos, como lo expresó en la Universidad Autónoma en el año 2018.

Desdominicanizar

Hay un interés a una Ciudadanía Global inducida por la ONU y una dominicanización forzada de haitianos ilegales, esto siempre acorde a los libertadores haitianos de la «Isla una e Indivisible». Se está haciendo un esfuerzo en desdominicanizar y que las nacionalidades extranjeras sean jefes y comandantes generales.

Las fuerzas armadas se mueven por ideales y doctrinas. Toda la sociedad debe saber qué podría ocurrir una «vandalización» de las fuerzas armadas por el ingreso de las bandas haitianas a la institución y por falta de una inteligencia, hoy día más débil que la empleada por la seguridad privada para ver el perfil del aspirante.

Solo el ver los haitianos en formación en líneas, nos trae confusión sin saber si se trata de fuerzas dominicanas o haitianas «enviadas» por «Barbecue» a desfilar, siendo esta una de las abrumadoras demostraciones cotidianas del desorden institucional en la mayoría de los estamentos castrenses, que hay razones para encomendarnos a San Miguel y con la esperanza de que ocurra algún fenómeno que produzca una catarsis colectiva y esta sociedad se vea obligada a rectificar el derrumbadero por el que deambula y los culpables reciban duras penas en prisión o el exilio.

El presidente todos los años visita el Altar de la Patria y a la vez desconoce el pensar de los Padres Fundadores, eso aunque bajar la cabeza y se fija en sus nichos, con mirada profunda, pero sin verse arrepentimiento. Duarte luchó contra Haití y dijo que iba a luchar por la libertad de este país contra Haití y seremos libres de todo poder extranjero o se hunde la isla.

Finalmente, debe meditar el presidente y el Alto Mando si sus visitas desde el punto de vista espiritual será del agrado de los próceres. Qué fue lo primero que preguntó Joaquín Balaguer antes de la construcción de dicho monumento: «¿sabes cómo le gustaría a Duarte le construyesen esta obra? Creo que de mármol, era la piedra más valorada de aquella época, constrúyala de mármol»…

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.