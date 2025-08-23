Haití y Japón trabajan inclusión de personas con discapacidad

Puerto Príncipe, 23 ago.- Haití y Japón adelantan hoy un proyecto que tiene como objetivo fundamental garantizar un empleo digno para las personas que sufren alguna discapacidad.

Esta iniciativa fue denominada Proyecto para la Inclusión Productiva de las Personas con Discapacidad.

Las partes involucradas buscan brindar oportunidades a los adultos de este segmento para integrarse de manera sostenible a la vida económica, especialmente en las zonas más vulnerables.

La Oficina del Secretario de Estado, Génard Joseph consideró importante la capacitación de sus empleados y representantes de organizaciones de estos ciudadanos.

«Queremos que las personas con discapacidad no sean solo espectadores, sino actores en su futuro económico», comentó Joseph.

Según el diario digital Haití Libre el programa planea apoyar entre mil y mil 500 adultos con discapacidad, la mitad de los cuales serán mujeres y un tercio estarán representado por jóvenes de 18 a 35 años.

Japón aportará al proyecto 2,77 millones de dólares a través del Fondo Japonés para el Desarrollo Social.

of-am