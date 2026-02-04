Haití: HRW denuncia deterioro de prolongada crisis y violencia

La organización dijo que los grupos criminales controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe.

Puerto Príncipe (EFE).- La crisis multidimensional de Haití se deterioró aún más en el último año, cuando consolidaron su control las bandas armadas responsables de masacres, violencia sexual y reclutamiento de menores.

Esto disparó el desplazamiento interno hasta 1,4 millones de personas así como el hambre, denunció Human Rights Watch (HRW) en su informe global 2026 publicado este miércoles.

Los grupos criminales controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y su área metropolitana, y se han expandido a zonas anteriormente seguras y regiones clave en los departamentos de Artibonite, Centro y Noroeste.

El documento cita cifras de Naciones Unidas sobre el asesinato entre enero y septiembre de 2025 de al menos 4.384 personas a menos de las bandas, que también cometieron 13 masacres. En este contexto, analistas afirman que Haití registra la tasa de homicidios más alta del mundo.

USO DE NIÑOS POR LAS BANDAS

La violencia incluye el uso de niños, quienes representan al menos el 30 % de los miembros de las bandas y son utilizados para ejecuciones y secuestros, afirma HRW, que destaca además que en este contexto de reclutamiento las niñas son las más afectadas por violaciones graves, pues sufren tasas extremas de violación y abuso sexual.

De acuerdo con datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en el país en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA MIRA

La Policía Nacional y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), autorizada por la ONU y transformada ahora en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), siguieron enfrentándose a importantes dificultades de personal, capacitación y financiación, lo que les ha impedido cumplir plenamente su mandato.

Al menos 3.199 personas murieron presuntamente durante operativos policiales entre enero y agosto pasados, el 17 % de las cuales no participaron en los enfrentamientos, mientras que hasta septiembre se atribuyen 174 ejecuciones sumarias a la Policía, según datos de la ONU citados en el informe.

