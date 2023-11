Haití espera resultados positivos de negociaciones de Caricom

puerto Príncipe, 10 nov (Prensa Latina) El Gobierno de Haití espera hoy que las negociaciones políticas de la delegación de la Comunidad del Caribe ofrezcan resultados positivos para ampliar el Alto Consejo de Transición y formar el Consejo Electoral Provisional.

Una fuente cercana al primer ministro, Ariel Henry, dijo al diario Le Nouvelliste que las autoridades aspiran a un acuerdo político que permita seguir adelante con las elecciones generales.

También desestimó que el Ejecutivo enviara nombres al Alto Consejo de Transición (HCT) para la formación del comité electoral (CEP).

«No hemos enviado ningún nombre al HCT para formar el CEP. Estamos esperando a que se lleven a cabo las negociaciones iniciadas por Caricom. También estamos a la espera de la ampliación del HCT. Hay conversaciones en curso a este respecto», aseguró.

GRUPO DE PERSONALIDADES LLEGÓ EL MIÉRCOLES

El pasado miércoles arribó a Puerto Príncipe el Grupo de Eminentes Personalidades de Caricom para continuar el diálogo político que permita alcanzar un consenso nacional e inclusivo.

Su llegada tiene lugar en medio del aumento de llamadas de renuncia al jefe de Gobierno y establecimiento de una nueva administración de transición que gana cada vez más adeptos.

Esta semana el partido Unión para la Reconciliación y la Reintegración afirmó que Henry debe abandonar el poder en febrero próximo, según el acuerdo político gubernamental firmado el 21 de diciembre de 2021 y que también promovía elecciones generales para todos los cargos públicos.

«No hemos inventado esta fecha. No somos solo nosotros los que vemos el final de esta transición. Es el final del acuerdo. Cualesquiera que sean las razones por las que no se ha logrado lo previsto, no nos interesan», dijo a una radio local el coordinador general de la estructura, Clarens Renois.

El primer ministro no ha respondido a los opositores, aunque sus aliados niegan que el país necesite un nuevo Gobierno, sino paz y seguridad para celebrar las elecciones.

