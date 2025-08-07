Haití cuenta con un nuevo jefe del consejo de transición

Laurent Saint-Cyr

Puerto Príncipe, 7 ago.- El empresario Laurent Saint-Cyr toma hoy las riendas del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), heredando de Fritz Alphonse la inseguridad provocada por las pandillas, el desempleo y la inflación.

Saint-Cyr afirmó que la celebración de elecciones generales confiables será una prioridad en su mandato.

También trabajará con sus colegas del CPT de cara a mejorar la situación de la inseguridad, marcada por el poder alcanzado por las bandas armadas que controlan el 90 por ciento de esta capital y zonas aledañas.

Expresó que volcará sus esfuerzos a la recuperación económica, un apartado con varios indicadores negativos, uno de ellos la inflación.

Laurent Saint-Cyr piensa en los comicios generales, los cuales están programados para el 15 de noviembre, aunque algunas figuras de la arena política y social ven muy lejana esa posibilidad.

También llamó al sector privado a trabajar para construir un país estable y seguro.

Saint-Cyr subrayó la importancia de la sinergia entre los agentes públicos y privados para crear un entorno propicio para el desarrollo.

«No creas riqueza a través del miedo. No construimos un futuro en la inestabilidad», enfatizó Saint -Cyr.

La seguridad es una condición sine qua non para la recuperación económica, expresó el empresario citado por el diario Le National.

Es necesario que el sector privado supere los estereotipos y adopte medidas, que deje atrás los discursos y pase a la acción, pues solo estará comprometido con la paz, la justicia social y Haití.

of-am