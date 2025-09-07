Haití con nuevos blindados y bandidos se frotan las manos

Puerto Príncipe, 7 sep.- La Policía Nacional de Haití (PNH) cuenta desde hoy con nuevos blindados, y los pandilleros se frotan las manos con el ánimo de destruirlos como hicieron con 22 en los últimos meses.

La PNH hizo el anuncio sin especificar detalles o el número de equipos recibidos en las últimas horas.

Una fuente que no fue revelada por el diario Le Nouvelliste precisó con anterioridad que la PNH pronto recibiría 10 vehículos blindados de un pedido de 30, y el gobierno gestionaba su traslado por vía aérea por un costo de cerca de un millón de dólares estadounidenses.

A la PNH les fueron quemados 22 blindados en los últimos meses, 24 están averiados y solo 64 están cumpliendo misiones.

El plan de los delincuentes contra esas máquinas de hierro sigue dando resultados, pues cavan zanjas en los caminos, la cubren con tablones y luego colocan los adoquines.

Esta táctica de destruir los blindados con trampas rústicas hace más peligrosas las rutinas de vigilancia.

Para las tropas extranjeras, sería muy complejo patrullar un país desconocido a base de infantería urbana.

Los pandilleros cuando neutralizan un vehículo fortificado se apropian del armamento, municiones y equipos de comunicación, luego, para dar conocer su fechoría a sus adversarios locales y foráneos cuelgan en las redes sociales videos de los blindados envueltos en llamas con una densa columna de humo negro.

La táctica contra estos vehículos trajo de vuelta la moda del coctel Molotov.

Estados Unidos -considerado aquí el culpable del caos que vive la nación caribeña- envió ingenios tipo MaxxPro.

Fuentes militares señalan que el International MaxxPro es un vehículo de ruedas blindado para transporte de personal, el cual está protegido contra las minas y emboscadas.

Este se comenzó a fabricar en 2007 y es muy utilizado por el Cuerpo de Infaantería de Marina de Estados Unidos, pero ya los pandilleros tienen planeado acabar con todo ese parque motorizado.

of-am